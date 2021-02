Longplay – Hitman 3: V 16:00 půjde Vašek dorovnávat skóre do Dubaje

26. 2. 2021 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Velký comeback se minule a předminule naštěstí podařil, a tak je nyní ve vedení Adam. Aktuální skóre zní 10:5 a Vašek má co dohánět. Proto se dnes chopí ovladače DualSense právě on a do dubajského mrakodrapu se vydá pokusit zabít oba cíle, splnit jednu speciální podmínku a opustit misi tak, aby skóre v rámci možnosti co nejvíc dorovnal.

Dnes se hraje až o čtyři body, přičemž příště bude následovat mise zcela nová, kterou bude otevírat právě Vašek. A jak jsme se mohli přesvědčit už na Maledivách, ten, kdo hraje druhý, je většinou ve velké výhodě.

Jen pro formu připomínáme, že Hitmana 3 hrajeme způsobem Hitman Roulette, kde si oblečení i způsob zabití cílů zcela náhodně vylosujeme. Nesmíme u toho nahrávat uložené pozice, tudíž stačí jedna chyba a je konec.

Jestliže jste naše předchozí trampoty s Agentem 47 neviděli, můžete si je doplnit. Celou první sezónu LongPlaye Hitmana najdete tady, druhou sezónu s Hitmanem 2 zase tady.