LongPlay – Hitman 2,5: V 16:00 se vrátíme na smrtonosné pobřeží Malediv

12. 2. 2021 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

5:1 ve prospěch Vaška! Ten se minule vydal na Maledivy a po pečlivém plánování mu to nakonec moc nevyšlo. Trpělivost nahradilo olovo, ale v Hitmanovi se na otevřeném prostranství proti přesile stráží přežívá jen těžko. Vašek si tak za minulý díl připsal pouhý jeden bod.

Dnes je na řadě Adam. Ten je kvůli průšvihu na začátku prvního dílu pozadu, ale právě Maledivy a Vaškův předchozí výkon jsou jeho příležitostí, jak se dostat zpátky do hry. Na Maledivách, respektive v misi The Last Resort, se totiž hraje až o pět bodů: tři body za tři cíle, jeden bod za Complication a jeden bod za správný exit. Proto se raději pohodlně usaďte a připravte popcorn, dnes to bude (možná) dlouhé.

Stejně jako vždy, i tentokrát připomínáme, že hrajeme zcela náhodným systémem postaveným na výborném Hitman Roulette. O standardní splnění příběhu v dané misi tak vůbec nejde, místo toho všechny cíle odpravíme způsobem, který nám určí náhodný los v ruletě.

S dnešním dílem začínáme v 16:00 a právě dnes to bude naposled, co hrajeme Hitmana 2. Maledivami to definitivně skončí a my se přesuneme do první mise v Hitmanovi 3: prosluněné Dubaje. Tak nám držte palce a hlavně s námi buďte online každý pátek v 16:00, živě v chatu na YouTube.

Kompletní záznam první sezóny LongPlay Hitmana najdete tady, záznam druhé sezóny pak tady.

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.