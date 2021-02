LongPlay – Hitman 2,5: V 16:00 vyrážíme na Maledivy!

5. 2. 2021 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Z deštivého New Yorku rovnou na prosluněné Maledivy. Minule jsme řádili v americké bance, kde to pro Adama skončilo velkou potupou, zatímco trpělivější Vašek si dal sice načas, ale vyplatilo se. Skóre po prvním díle je tedy 4 body pro Vaška, 1 bod pro Adama.

Maledivy jsou Adamova šance, neboť na rozdíl od New Yorku se v tomhle luxusním resortu nachází hned tři cíle. Dnes pro změnu začíná Vašek, takže Adam může minimálně pokukovat po mapě předem a plánovat svůj postup už během Vaškova hraní.

Držte palce, komu chcete, protože oba pánové se na DLC pro Hitmana 2 teprve rozehřívají a příště se už vrhnou do první mise v aktuálním Hitmanovi 3. Skvělou zprávou také je, že lidé stojící za naším oblíbeným nástrojem a de facto páteří celé téhle longplayové série, Hitman Roulette, do něj čerstvě doplnili úrovně z Hitmana 3. Po Maledivách tak nebudeme muset na nic čekat a vrhneme se hned do Dubaje.

Minulý díl z New Yorku najdete tady a my budeme jen rádi, když se na dnešní díl podíváte taky, a pokud máte čas, připojíte se k nám během živého přenosu. Během něj si s námi můžete popovídat v chatu na YouTube, ale hlavně nám tam můžete poradit – protože bez vás by třeba Vašek minule dost možná zabil šéfku banky ve špatném obleku.

Jen pro pořádek: Všechny díly první série LongPlaye Hitmana najdete tady, druhou sérii z Hitmana 2 pak tady.

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.