LongPlay – Hitman 3: V 16:00 se vydáme do dubajského mrakodrapu

19. 2. 2021 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Na minulém dílu a poslední zastávce v Maledivách toho viselo hodně. Vašek mohl být v klidu a jen si to pasivně užívat, zatímco Adam se musel snažit. Nakonec se mu to ale podařilo, a nejenže Vaškův obrovský náskok z banky v New Yorku dorovnal, ještě ho o jeden bod předehnal. Aktuální skóre je tak 6:5 ve prospěch Adama.

Bonusové mise z Hitmana 2 jsou tak definitivně za námi, chlapci se rozehřáli a počínaje dneškem vstupují konečně do Hitmana 3 a jeho první mise v Dubaji. Trojku oba začínají s téměř vyrovnaným skóre a uvidíme, jestli dnes získá některý z nich náskok. Minulou mapu začínal Vašek, dnes je tedy řada na Adamovi.

Jen pro pořádek připomínáme, že Hitmana 3 hrajeme systémem Hitman Roulette, kdy nám podmínky pro splnění mise (oblek, způsob vraždy, podmínky a exit) určí zcela náhodný los. A aby to nebylo tak jednoduché, nesmíme ukládat ani nahrávat pozice – stačí tak jediná chyba a je konec.

Stejným stylem jsme odehráli i předchozí dva díly: Celou sérii LongPlay videí k Hitmanovi najdete pod tímto odkazem, videa k Hitmanovi 2 pak zase tady.