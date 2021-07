LongPlay – Hitman 3: Ve 14:00 se Vašek vydá do Anglie

23. 7. 2021 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Nebojte, nezapomněli jsme na vás, na plešatého zabijáka ani sami na sebe. S Hitmanem jsme se vám naposled přihlásili na začátku března z bezpečí našich domovů, bez ovladačů v ruce, a zavzpomínali jsme na ty nejlepší mise i naše oblíbené scénky. To bylo před několika měsíci. Pandemická situace je teď lepší, a okolnosti tak přejí návratu zatím asi nejdéle přerušeného LongPlaye.

Vašek s Adamem jsou zpátky a společně s nimi i Agent 47, respektive Hitman 3. Toho zvládli zatím jen lehce nakousnout – první misi z Dubaje mají úspěšnou za sebou, a na řadě je tak mise druhá, odehrávající se v Anglii. A je to mise na první pohled až nápadně inspirovaná výbornou detektivkou Na nože. Snad se už dnes (ve 14:00 na YouTube) ukáže, kdo je tady Daniel Craig a kdo jen Chris Evans...

Tak jako vždy, i tentokrát pro pořádek připomínáme, že Vašek s Adamem hrají systémem Hitman Roulette. Cíl k zabití je jasný a pro oba stejný, zatímco všechno ostatní (způsob vraždy, zbraň, převlek, dodatečná podmínky, prchnutí z místa činu...) je dílem rulety. Ani tentokrát nemohou chlapci ukládat, a tak je může jedna chyba okamžitě vyřadit ze hry. Aktuální skóre zní 10:9 ve prospěch Adama, takže držte palce, komu chcete, a ať vyhraje ten lepší.

V rámci třetí sezóny LongPlaye jsme začali ještě dodatečným obsahem pro Hitmana 2, a podívali jsme se tedy jednou do New Yorku, dvakrát na Maledivy a pak už dvakrát do Dubaje. A pokud byste náhodou neměli co dělat a chtěli dohnat i všechny předchozí epizody, tady najdete odkaz na první sezónu a tady zase na druhou.