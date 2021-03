Toto není LongPlay Hitmana 3

5. 3. 2021 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Minule jsme konečně úspěšně doklepli první misi Hitmana 3 a skóre se zase skoro dorovnalo: Aktuálně je to 10:9 ve prospěch Adama. Jenže než se pustíme do hitmanovské verze whodunit v Anglii, dáme si pauzu.

Namísto LongPlaye Hitmana 3 si dnes dáme neLongPlay o Hitmanovi. Na rozdíl od minulých dílů nebudeme hrát – budeme si jen povídat. Probereme si naše nejoblíbenější mapy, mise a ty nejabsurdnější způsoby zabití z posledních dvou dílů, odpovíme na vaše dotazy z chatu na YouTube a vůbec si prostě jen tak nezávazně popovídáme.

V teple svých domovů zůstáváme z prostého důvodu: Pandemická situace v ČR se bohužel podstatně zhoršuje a v posledních dnech dospěla do takového stádia, kdy jsme si už řekli, že nechceme zbytečně riskovat. Do redakce se totiž sjíždíme městskou hromadnou dopravou z opačných koutů Prahy, a jakkoliv se snažíme dodržovat veškerá možná opatření, chceme riziko pro sebe a především pro naše nejbližší minimalizovat.

A zrovna LongPlay Hitmana 3 je bohužel natolik specifický na hardware a nástroje, že bychom ho mohli dělat z domova jen s velkými obtížemi a neustálým převážením zařízení tam a zpátky. Proto, ač opravdu neradi, LongPlay Hitman 3 prozatím pozastavujeme a počkáme, dokud nebude situace o něco lepší. Tímto se vám omlouváme a doufáme, že vám bude dnešní neLongPlay alespoň malou útěchou a náplastí.

