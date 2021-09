LongPlay – Hitman 3: ve 14:00 začne loučení

10. 9. 2021 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Konec je na dohled. V Hitmanovi 3 nám zbývají poslední dvě mise s tím, že právě ta dnešní je poslední plnohodnotná a víceméně klasického střihu. A jakkoliv se minule chleba nalamoval, dnes, nejpozději příště, pravděpodobně dojde k jeho definitivnímu přelomení. Adam totiž vede o jeden jediný bod, neboť aktuální skóre zní 25:24. A pokud dobře počítáme, v dnešní misi The Farewell se hraje až o šest bodů.

Šest bodů, které už v úplně poslední misi Hitmana 3 nepůjde dohnat. Držte tedy palce, komu chcete, přijďte za námi do chatu na YouTube a užívejte si začátek konce našeho LongPlaye čítajícího tři hry, desítky videí a několik let.

Systémem Hitman Roulette jedeme pochopitelně i tentokrát, tudíž způsob zabití, převlek, jedna komplikace a způsob, jakým máme opustit mapu, jsou dílem náhody. A stejně jako vždy, ani tentokrát nesmíme ukládat, respektive nahrávat uloženou pozici – jedna chyba a je konec.

V rámci třetí sezóny LongPlaye jsme začali ještě dodatečným obsahem pro Hitmana 2, a podívali jsme se tedy jednou do New Yorku, dvakrát na Maledivy, dvakrát do Dubaje, potom do Anglie. Následoval dvakrát Berlín. Předminule jsme vyrazili do Číny a minule tam Adam dorovnal skóre. A pokud byste náhodou neměli co dělat a chtěli dohnat i všechny předchozí epizody, tady najdete odkaz na první sezónu a tady zase na druhou.