Sledujte Fight Club #547 o tom, co nás čeká letos na podzim

22. 9. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Je tu další středa a s ní Fight Club, dnes s pořadovým číslem 547. Tentokrát se budeme bavit především o tom, jaké hry nás letos na podzim čekají a co od nich čekáme my. Povídat si ale budeme i o čerstvých releasech, mezi něž patří ještě teplá Kena: Bridge of Spirits a Lost in Random.

Okolo mikrofonu se sejdeme v sestavě Aleš, Pavel, Vašek a Patrik, možná se ale na gaučích mírně smrskneme a vpustíme mezi sebe i Šárku. Sledovat nás můžete živě od 16:00 na našem YouTube kanálu. Těšíme se samozřejmě i na vaše dotazy, které můžete posílat na adresu podcast@games.cz, případně na náš Discord nebo přímo do chatu v průběhu natáčení.