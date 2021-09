Historie se opakuje. Start Diablo II: Resurrected se neobešel bez potíží

24. 9. 2021 11:49 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Úderem včerejší páté hodiny odpolední se otevřely servery remasterovaného Diabla II: Resurrected a jak už to tak v případě her vyžadujících online připojení bývá, nešlo to hladce. Hráči akčního RPG se v prvé řadě museli obrnit trpělivostí, aby se do hry vůbec dostali, a někteří si sice zahráli dokonce i online, ale posléze přišli o dosažený postup, případně jim zmizeli jejich pracně piplaní paladinové a amazonky.

Blizzard se sice problémy snažil promptně vyřešit a na 19:00 naplánoval údržbu serverů, během které jste si Diablo II: Resurrected mohli zahrát pouze offline, ne všem nedočkavcům tím ale pomohl. Další údržba, která měla vyřešit mizející postavy a problémy při jejich tvorbě, tak přišla jen o hodinu později. Vývojáři hráče ujistili, že ačkoliv své postavy momentálně nevidí, neměli by o ně přijít nadobro.

[#D2R] We're currently looking into issues that prevent some players from seeing existing characters or creating new characters. — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS) September 23, 2021

Ještě dnes ráno se ale na herních fórech objevovaly stížnosti na chybové hlášky typu: „Zkontrolujte své připojení k internetu a zkuste to znovu.“ Zdá se, že problémy s konektivitou k serverům trápí především konzolové verze, kde Diablo II vyšlo vůbec poprvé. Není to ale rozhodně poprvé, co má Blizzard při launchi nové hry problémy - slavný Error 37 straší fanoušky Diabla III v nočních můrách dodnes, na nové datadisky k MMORPG World of Warcraft se zase notoricky stojí virtuální fronty.

Naši recenzi Diablo II: Resurrected intenzivně připravujeme, zatím se můžete podívat alespoň na včerejší GamesPlay, kde se za pekelné brány vydal Pavel s Alešem. A pokud s nákupem remasteru váháte, možná vás nahlodá Jirkův obsáhlý článek o tom, za koho byste si Diablo II rozhodně měli zahrát.