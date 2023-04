Nejčtenější články týdne – Dead Island 2 i negativní recenze na Steamu

24. 4. 2023 6:52 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Vykoupení po dekádě vývojového pekla? I tak by se dal nazvat příběh Dead Island 2. V uplynulých dnech vyšla na Games recenze, DI2 jsme hráli i v GamesPlayi a hrám co si prošly vývojovým peklem jsme se věnovali i v posledním Fight Clubu. A nutno dodat, že ne vždy to skončí tak dobře, jako v případě aktuálního Dead Island 2. Ten přitom nebyl ve vývoji jen příliš dlouho, ale dokonce se na něm vystřídalo i několik různých studií. A výsledek? Hra sice žádné rekordy asi lámat nebude a ve Hrách roku se o ní nejspíš moc bavit nebudeme, ale nakonec jde o překvapivě kompetentní, zábavnou a po všech stránkách solidní hru. Není proto divu, že se recenze na Dead Island 2 bez větších problémů dostala mezi nejčtenější články týdne.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa