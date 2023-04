Modifikace Jedi Knight 2 pro VR vypadá naprosto fantasticky

17. 4. 2023 14:55 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Mít tak někdy příležitost vyzkoušet si, jaké by to bylo, třímat světelný meč. Pulzující čepelí odrážet rozžhavenou plazmu blasterů, zatímco jediným gestem vyšlete svazek blesků, které ze stormtrooperů nadělají doutnající škvarky. Do předaleké galaxie žádné cestovky nelétají, ale jaké to je být rytířem Jedi, můžete zkusit ve fantastické modifikaci stařičkého Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast pro virtuální realitu.

V traileru výše se můžete podívat, jaké všechny kratochvíle lze v modifikované hře provádět. Team Beef totiž hru jen neoptimalizoval pro VR headset a neřekl si: „Tak, a máme hotovo, můžeme do kantýny v Mos Eisley.“ JK-XR: Outcast přidává celou řadu prvků počínaje ovládáním gesty a upraveným uživatelským rozhraním a konče podporou dalších modifikací.

Můžete vrhat světelný meč, polohové senzory sledují ovladače a kopírují jejich pohyb přímo ve hře, takže jedna ku jedné převádějí šermování, přiblížením zbraně k tváři můžete dynamicky nakouknout do puškohledů a jednoduchými gesty odhazovat, přitahovat a škrtit nebohé nepřátele Nové republiky.

Pokud headsetem pro virtuální realitu nedisponujete, můžete vyzkoušet třeba modifikaci ikonických duelů, která předělává soubojový systém Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy a přidává známé filmové šermířské souboje.

zdroj: vlastní video redakce

Port JK-XR: Outcast podporuje VR brýle Quest, Quest 2 a Quest Pro. Modderský tým zároveň pracuje na podobné úpravě pro Jedi Academy, která je momentálně v předběžném přístupu pro podporovatele na Patreonu.

Může to být koneckonců výborný trenažér před příchodem Star Wars Jedi: Survivor, který se chystá na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S už 28. dubna.