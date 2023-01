Modifikace Star Wars: Jedi Academy přidává ikonické duely

30. 1. 2023 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud vám máchání světelným mečem ve Star Wars Jedi: Fallen Order přijde primitivní a dáváte raději přednost soubojům ve staré dobré klasice Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, mám pro vás dobré zprávy! Modifikace Movie Duels vám umožní hrát za ikonické postavy v notoricky známých arénách světa Hvězdných válek.

zdroj: Movie Duels

Předně trocha historie, protože jste na modifikaci mohli narazit už dříve. Poprvé vyšla totiž v roce 2009. Současná verze (s dva týdny starým updatem) je ale po všech stránkách vylepšená a jedná se tak v podstatě o jakýsi remaster 14 let starého modu.

Chcete si dát souboj mezi Anakinem a Obi-Wanem na Mustafaru? Není problém. Jak by dopadl šermířský souboj mezi Darth Vaderem a Darth Maulem? A co takový Yoda? Byl by protivník Darth Sidiuse? Je nutné poznamenat, že Movie Duels nepřidávají jenom pár postav a arén. Moddeři totiž sáhli i do samotných herních mechanismů.

zdroj: vlastní video redakce

Přibyla například stamina, která úbývá s úspěšným manuálním blokováním ran a projektilů. Postavy dostaly nové schopnosti, pohyby, speciální útoky. Zavděk jistě dáte i vylepšenému vizuálu, byť ani ten nezakryje dvě dekády stáří původní hry.

Modifikace Movie Duels je kvůli práci se soubory a zdrojovým kódem k dispozici pouze na PC, přestože Jedi Knight: Jedi Academy vyšel třeba i na PlayStation a Nintendo Switch. Můžete si s ní zkrátit třeba čekání na vydání Star Wars Jedi: Survivor, který vychází 17. března na PC a současnou generaci konzolí.