Battlefront 3 byl pořádná pecka, říká jeho designér

19. 4. 2023 11:07 | Novinky | autor: Jan Slavík

Pamatujete na Star Wars: Battlefront 3? Pokud vám při zaslechnutí jména na mysli hned vyskočila multiplayerová střílečka, jejíž zejména druhý díl před šesti lety sužovaly skandály ohledně agresivní monetizace, máte napůl pravdu. Řeč je o téže značce, kterou ale společnost Electronic Arts získala až v roce 2013.

Dříve ji vlastnila firma LucasArts, pod jejíž hlavičkou vyšly dva původní Battlefronty v letech 2004 a 2005 a také několik spin-offů jako Renegade Squadron (2007) či Elite Squadron (2009). Právě v té době zároveň probíhala práce na plnohodnotném třetím dílu, jenže vydavatel ho nakonec zařízl a způsobil tím křivdu, která v myslích a srdcích některých hráčů i vývojářů přežívá dalších patnáct let.

Nemůže za to však jen pouhé zrušení projektu, jde hlavně o načasování a způsob, jakým k tomu došlo. Hra totiž podle všeho byla téměř hotová, jenže vydavatel nutně potřeboval šetřit, rozhodl se, že na investici do marketingu prostě nemá a bylo vymalováno.

V reakci na twitterovou výzvu vývojářům, aby prozradili projekt, jehož neúspěch nebo nedokončení je bude navždy mrzet, se k tématu vrátil šéfdesignér z Naughty Dog Michael Barclay. Ten v té době fungoval na nižší designérské pozici ve studiu Free Radical, které vyrábělo Battlefront 3. „Řekl bych, že už uplynulo dost času a můžu to říct naplno: Battlefront 3 byl fakt pecka a zrušit ho pár metrů před finišem byl absolutní zločin. Hráči netuší, oč byli okradeni,“ napsal.

I po tak dlouhé době to, zdá se, stále bolí. A ačkoliv se jedná o poměrně emotivní vyjádření, můžeme vzpomenout, že krátce po samotném zrušení byly vášně ještě daleko ostřejší a, zřejmě z frustrace, probíhalo vzájemné osočování a kydání špíny mezi vývojáři a publishery.

David Doak, spoluzakladatel studia Free Radical, tehdy ze selhání obvinil sabotáž ze strany LucasArts. Jeden ze zaměstnanců LucasArts pak ale pod rouškou anonymity před jedenácti lety tvrdil, že hra ani omylem nebyla skoro hotová, že studio pravidelně nestíhalo lhůty a že k zastavení vývoje se dlouho nepřistoupilo vlastně jen z dobré vůle vydavatele. Až nakonec prostě došla trpělivost.

„V prosinci 2007 pořád nebyla hotová ani základní AI. Po většinu roku také vůbec nefungovaly buildy pro Xbox. Free Radical nejdřív tvrdili, že to je kvůli rozdílům mezi britskou a americkou konzolí, ale když přišel požadavek, aby do Ameriky poslali svůj fungující stroj, aby se vydavatel mohl podívat, jak práce pokročila, prostě to odmítli,“ prohlásil anonymní zdroj.

Studio prý tajně používalo prostředky určené na Battlefront 3 a snažilo se s nimi dokončit svou v té době již několikrát odloženou střílečku Haze. Kvůli tomu pak muselo vydavateli oznámit, že vývojové cíle na rok 2008 nestihne, a požádat o odklad až na rok 2009. S tím v LucasArts ještě souhlasili. Zlom ale přišel, když konečně vyšla Haze. Byl to propadák a důvěra ve schopnosti Free Radical byla ta tam. Navíc se zdálo, že se opět nestihne ani vydání v dubnu 2009 a to byla konečná.

Na podobně ostrá obvinění pak neméně nabroušeným způsobem reagoval druhý spoluzakladatel studia Steve Ellis. Přiznal, že vývoj samozřejmě neprobíhal bez problémů, ale to, že by snad Free Radical používali prostředky ke tvorbě jiné hry, je prý úplný nesmysl.

Stejně tak se prý prohlášení o nehotové hře rovná bohapusté lži. Obsah byl dokončen a probíhalo opravování bugů, přičemž ty nejzásadnější měly být odstraněny v horizontu několika týdnů. Vydavatel byl podle Ellise ve finančních problémech, propouštěl lidi, odmítal vývojové cíle a nakonec zrušil Battlefront 3 právě kvůli tomu. „Je nicméně snadné někoho anonymně obviňovat a nemít pro to žádný důkaz,“ dodal nakonec.

Jak to bylo doopravdy, se už s nejspíš nikdy nedozvíme, Barclay však zmínkou „několika metrů před cílovou čárou“ potvrzuje spíš dobová prohlášení studia. Nám nicméně nezbývá než se pouze zasnít, co být mohlo, ale nebylo. Minimálně někteří tehdejší tvůrci hry to, zdá se, čas od času stále dělají.