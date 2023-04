Policejní akce Unrecord vypadá možná až příliš realisticky na to, aby to byla pravda

21. 4. 2023 9:28 | Komentář | autor: Dominik Valášek

Trailerů na hry od nových indie studií vychází hromada. Některé zapadnou bez povšimnutí, jiné zaujmou svojí „tržní výseč“, a pár se dokonce dočká skutečného úspěchu a vidí je spousta lidí. Pak jsou ale trailery, které začnou zběsile rotovat všemi kouty internetu. A přesně to je případ akce Unrecord.

O francouzském herním studiu Drama jste docela určitě jaktěživ neslyšeli. Je to očekávatelné, neboť jeho dva zakládající členové jej založili teprve v roce 2020. Konkrétně jde o muzikanta Théa Hiribarneho a vývojáře Alexandra Spindlera. A po několika prvotních herních prototypech vznikl projekt, kterým se aktuálně studio naplno zabývá.

Podle tiskové zprávy je Unrecord single-player „FPS“, které vypráví příběh policejního příslušníka ze zásahové jednotky. Ta příběhová část má zahrnovat řešení případů, sofistikované dialogy s podvratnými živly a taky pár rozhodnutí, při nichž se bude hráč pohybovat v morálně šedé zóně. Inspiraci pro svoje vyprávění a zvraty si Unrecord prý bere z těch nejlepších kriminálních thrillerů na trhu.

Onu zkratku FPS jsem dal v předchozím odstavci do uvozovek proto, že se hra neodehrává z obligátního pohledu první osoby, nebo chcete-li „z vlastních očí“, ale z kamery, kterou má příslušník připnutou na výstroji. Takzvaná „bodycam“ dodává hře krajně syrový nádech – přece jenom záběry tohohle typu, vydávané v některých případech americkou policií, vyvolaly v posledních letech ve světě pěkných pár pozdvižení.

Příliš realistická na to, aby to byla pravda?

Netradiční perspektiva je také jedním z důvodů, proč je dvouminutový trailer na Unrecord k vidění za posledních 24 hodin snad úplně všude. Herní záběry totiž vypadají tak moc realisticky, že se našla dokonce spousta hlasů tvrdících, že nás vývojáři prostě jen tahají za nos.

zdroj: DRAMA

Když uvidíte záběry z traileru na Unrecord jen letmo, nemáte jediný důvod pochybovat o tom, že je někdo natočil na kameru. Zkreslení obrazu efektem „rybího“ oka, spojené s poměrně mohutným přefiltrováním obrazu a hlavně nesmírně uvěřitelnou animací pohybu, ukazuje, že herní objekty a textury už velmi často není kam ladit. A že přechod na fotorealistickou grafiku dnes brzdí hlavně některé animace a interakce objektů.

Teprve když se zadíváte na Unrecord skrze screenshoty ve vysoké kvalitě, uvědomíte si, že jde skutečně jen o renderovanou grafiku, a že „obrazová dokonalost“ je skutečně dána hlavně zkreslením a filtry. Koneckonců spousta modů do her dosahuje efektu fotorealističnosti právě tím, že prefiltruje obraz.

Nicméně jsou to právě animace, které Unrecord alespoň v prvním traileru posouvají ještě o pár příček výš a které má evidentně vážně zmáknuté – možná skutečně až příliš dobře na to, aby to byla pravda.

zdroj: Foto: DRAMA

Už první kroky virtuálního příslušníka vypadají v zásadě perfektně. Obraz se chvěje přesně v rytmu chůze, manipulace se zbraní (hledal jsem, co je to zač, a vyšlo mi, že se jedná o zkomoleninu Sig Saueru P320) vypadá uvěřitelně, a to včetně odstranění jedné závady v druhé půlce traileru. Muška navíc není fixovaná na střed obrazu a pohyb rukou se zbraní vyvolává dojem, jako by to celé někdo hrál ve VR. Dokonce i drobnost jako vykopnutí dveří působí až obdivuhodně živě.

Celá scéna, odehrávající se ve vysquatovaných prostorách převážně průmyslových budov, má nesmírně detailní prostředí a příjemně hororový nádech. To když zaslechneme anonymní kroky nebo se mihne postava s rozpixelovaným obličejem (v zájmu zvýšení uvěřitelnosti záznamu z bodycamu).

Věřím tomu, ale…

Myslím, že vlastně není moc problém, aby hra vypadala takhle fotorealisticky díky nesmírně detailnímu prostředí a úpravám obrazu. Navíc jsme dostali i noclip ukázku od autora, která dokazuje, že se pohybujeme v herním enginu. Nechce se mi ale věřit, že bude gameplay vypadat přesně jako v traileru.

Tak zaprvé, samotná animace pohybu, kdy kamera mohutně poskočí s každým krokem, vypadá velmi efektně, ale zároveň jako peklo pro každého, kdo trpí kinetózou, mě nevyjímaje. A i když se vám z třaslavé kamery nebude dělat šoufl, minimálně by vás šíleně otravovala. Na druhou stranu je vidět, že tvůrci na tohle myslí a v sekci častých dotazů na svých stránkách zmiňují, že pracují na možnostech, jak upravit pohyb kamery a její efekty, aby byla bodycam perspektiva stravitelná pro všechny.

zdroj: Foto: DRAMA

Potom se ještě zdráhám uvěřit pohybu rukou se zbraní. Ano, pohyby po vybydlených místnostech vypadají skutečně hyper realisticky, ale moc si neumím představit, že by se daly nasimulovat standardními způsoby ovládání, aby zároveň nepůsobily při hraní až příliš rušivě. Mimochodem, o VR se autoři vůbec nezmiňují.

Samotná střelba navíc vypadá dost hekticky – opět velmi realisticky, pokud se tady bavíme o simulaci bodycam záznamu, ale těžko říct, jestli by takto šla smysluplně zabudovat do hratelnosti.

Kdy? To zatím nikdo neví…

Rozhodně bych neřekl, že nás autoři vodí za nos, na druhou stranu se nemohu zbavit obavy, že spíš než trailer s ukázkou hratelnosti máme před sebou vyšperkovaný teaser. A že finální hratelnost bude vypadat o dost jinak.

Každopádně všechny ostatní aspekty se tváří velmi nadějně. Taktická střílečka s realistickým pojetím, ale i silným detektivním příběhem, kterou sami autoři popisují jako „kombinaci Firewatch a Ready or Not“, zní naprosto skvěle. Mimochodem právě Ready or Not zatím Unrecord připomíná ze všech her nejvíc.

zdroj: Foto: DRAMA

Zbývá poslední důležitá otázka, a sice kdy si to vyzkoušíme na vlastní kůži. Kolem vývoje a vydání jsou zatím autoři dost neurčití. Hra je prý v raných fázích vývoje, zatím nemá žádné datum vydání a neočekává se, že by měla vyjít letos. Studio také pořád hledá investory a vydavatele, kteří by do toho šli s nimi. Nutno poznamenat, že v tuhle chvíli mají pozornost skoro celého internetu. Jsme zvědaví, jak to dopadne.