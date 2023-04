Otestovali jsme kosmetickou řadu Lush X Super Mario Bros.

22. 4. 2023 14:00 | Popkult | autor: Redakce Games.cz

Herní web a kosmetika? Ne, není prvního dubna, jen jsme se rozhodli, že se zkusíme experimentálně věnovat něčemu, co s hrami zdánlivě nesouvisí, a přesto jde o přímý následek průniku videoher a mainstreamové popkultury. Britská kosmetická firma Lush, která je populární i u nás, totiž uvedla na trh limitovanou edici vybraných produktů s tématikou Super Mario Bros. a… To nás prostě zaujalo.

Není to každý den, kdy se spojí zdánlivě nesouvisející značky a zrovna v tomto případě se nám líbilo, že firma se nad konceptem zamyslela a přinesla výrobky, které mají s předlohou společného víc než jen přebal. Nelehké role zrecenzovat kosmetické výrobky se ujali Aleš a Šárka, pro které jde o první možnost si tuhle netradiční disciplínu zkusit.

Šárka: Dodnes si pamatuju komentář, který se objevil pod jedním z mých prvních článků na Games, že by mě už neměli nechat psát o hrách a pisatel by mi raději doporučil věnovat se módě a kosmetice. Už tehdy mi ta průpovídka přišla vtipná, ale ani ve snu mě nenapadlo, že budu jednou psát článek o kosmetických produktech na herní web. Kdo se směje naposledy…

U příležitosti uvedení nového filmu s Mariem vznikla ve spolupráci se značkou Lush limitovaná kolekce produktů a kdo jsem já, abych se vzpouzela koupání a sprchování na zcela nové úrovni voňavosti?

Od českého zastoupení Lushe nám do redakce přišla dvojice ikonických žlutých kostek s otazníčky, jejichž tajuplný obsah jsme si spravedlivě rozdělili s Alešem. Jeho potomci totiž milují Maria a jeho kamarády zhruba podobně, jako já zbožňuju bublinkovou vanu s třpytivou vodou, kde se můžu cítit jako koupelnová princezna. Tzn. hodně, jak mi občas bolestně připomíná účet za horkou vodu.

Aleš: Lush znám, především díky své drahé polovičce, která má tuto značku kosmetiky ráda. Ne, že by mě při občasné návštěvě jejich obchodu nesvědilo v nose, ale pravdou je, že Lush umí perfektně vyrábět vůně, které evokují chutné potraviny, a tak máte často chuť nějaké to mýdlo či šampon olíznout (prý se s tím obsluha nejednou setkala), protože když to tak intenzivně voní po karamelu, musí to tak i chutnat, ne? No, ne… nicméně jsem nikdy nenašel odvahu to zkusit.

Moc dobře ale vím, že mají skvělý šampon na vlasy s mořskou solí, do některých produktů dávají třpytky, které se na vás nalepí a je fakt těžké se jich zbavit a – a to především - jejich sprchová želé jsou nekonečným zdrojem zábavy pro moje děti a spolehlivý způsob, jak je přimět vlézt do sprchy či vany, i když se jim nechce. Navíc, jak moje děti, tak i já máme rádi Maria, takže když se objevila limitovaná edice spojená s premiérou filmu, nešlo se ubránit určitému nadšení. Také rád experimentuji a patřím mezi několik odvážlivců, kteří si kdysi pořídili jíl na vlasy s „vůní střelného prachu“. K tomuto fiasku řeknu jen, že se střelným prachem to nemělo nic společného, ale smrad to byl strašný…

Nakonec to dopadlo tak, že nám sám Lush nabídl možnost produkty otestovat, a tak jsme si mezi sebe s Šárkou rozdělili celou Mario sadu… A tady jsou naše poznatky. Já jsem vybíral s ohledem na fakt, že děti bude bavit sprchové želé, syn bude nadšený z licencovaného sprchového šamponu, který navíc voní unikátně oproti klasickým „sprcháčům“, a obrovská koupelová bomba ve formě klasického bloku s otazníkem z Maria je prostě skvělý nápad.

První věc na vyzkoušení bylo mýdlo Gold Coin, což je… Ano, mýdlo ve tvaru klasické mariovské mince. Voní krásně po medu, mé obavy z přítomnosti neodstranitelných třpytek se nepotvrdily a děti jej přijaly s tradičním potěšením a pohledem na ostatní, zajímavější věci. Tady jde prostě jen říci, že hezky voní, i když po pár dnech používání samozřejmě podobu mince ztratí. Ale pořád má příjemnou vůni a zastoupí i sprchový gel. Jen tedy onen branding Maria se prostě brzy vytratí.

Z dvojice sprchových gelů Mario a Luigi jsem sáhnul po Mariovi a Luigiho nechal Šárce, protože syn preferuje Maria. Je milé, že všechny balené výrobky na sobě mají flavour text, který výrobek přibližuje hrám. Z trojice granátové jablko, perská limeta a cola jsem cítil jen posledně jmenovanou, což ale stačí.

Pokud nechcete klasický „svěží“ sprchový gel, Mario je vážně příjemná změna. Sice dostanete ve sprše intenzivní chuť na kolu, ale jinak jde o nevtíravou vůni, která na vás neřve: „Jsem ryzí oceán a vůbec nepřipomínám Savo!“ Spíš si pak sednete v županu k televizi (movitější ke krbu) a budete upíjet horké kakao. Samozřejmě, Mario je červený gel a Luigi zelený a pro děti je bonusem i barva. Výsledek – syn mi gel sebral.

Dostáváme se k dvojici sprchových želé, která, jak jsem už poznamenal, děti naprosto milují. Jde de facto o sprchový gel ve formě roztřeseného želé, které opatrně držíte v ruce a mydlíte se s ním a když vám uklouzne do vany, hodně špatně se chytá (což samozřejmě děti neskutečně baví).

Pro dceru jsem vybral želé Princess Peach, protože je růžové (a dcera miluje růžovou) a voní… Prostě jako pro princezny. Úspěch byl maximální, kombinace růžové, vůně a faktu, že je na přebalu přímo napsáno, že jde o princeznu Peach, byla neodolatelná. Sám bych si tuhle vůni nezvolil, protože kombinace ananasu a broskve je na mě příliš sladká a působí dojmem, že jde o výrobek určený spíše pro ženy. Výsledek – dcera si želé radostně zabavila.

Naopak já jsem si radostně zabavil pro osobní použití sprchové želé Bowser, které vedle hlavních hrdinů působí nenápadně, ale ve skutečnosti mi jeho vůně nejvíc sedne. Nevím, jestli by želé dokázalo uhasit Bowserovu zlobu, jak se píše na přebalu, ale rozhodně by v něm vyvolala intenzivní chuť na svařák.

Jantarové želé má nádhernou kořeněnou vůni, v níž sice necítím konkrétně ani jednu z uvedených ingrediencí (limeta, benzoe, skořice), ale pokud by mělo mít Koření z duny nějakou vůni, byla by to tahle (on tedy Herbert vůni koření popisoval jako hořkou skořici). Bowser celkem spolehlivě poráží většinu značkových sprchových gelů, které chtějí mít kořeněnou vůni, ale často se jim to nedaří.

No a nakonec je tu hlavní hvězda celé limitky, a to je zmíněná koupelová bomba Question Block, tedy vizuálně krabice, do které Mario vždycky bouchne a vypadne mu power-up. Pokud náhodou neznáte koupelové bomby, jde o směs solí, které hodíte do vany a ony se rozpustí a pak můžete své prací zničené tělo nechat touto směsí blahodárně opečovávat. Samozřejmě jde i o show, protože se bomby rozpouští postupně a vydávají během toho zvuky, šumí, prskají, barví vodu v obrazcích… Už jsem zmiňoval, že děti tohle divadlo milují?

Question Block je i na poměry koupelových bomb absurdně velká. Váží 600 gramů a ano, máte si hodit do vany více než půl kila soli. Efekt je opravdu působivý, protože kostka začne syčet, na povrchu bublat a po vaně se velmi pomalu díky rozpouštění posouvat, což pak na hladině vytvoří obrazce připomínající poničenou mandalu. Uvolňované barvy se střídají a žlutou a zelenou pak vystřídá modrá. Vůně soli je spíš citrusová, ale co si budeme nalhávat, tady jde především o samotné divadlo rozpouštění a válení se v barevné směsi solí. Děti tuhle intenzivní solnou kůru přežily bez jakýchkoliv následků, snad kromě hádky, kdy jeden potomek seřval druhého, aby necákal na obrazce.

Co se mi ale na Question Blocku líbí nejvíc je fakt, že Lush vzal v potaz samotnou myšlenku bloku ze hry, a tak do každé bomby vložil jeden ze šesti power-upů, což je ve výsledku další, malé mýdlo. Z bomby vám po rozpuštění může zůstat třeba mariovská modrá houbička, ohnivá kytka, ledová kytka (náš případ) nebo hvězdička. Tenhle milý bonus trochu vyváží fakt, že samotná bomba stojí 450 korun, což na jednorázovou koupel není málo.

Celkově musím říct, že se Lushi limitka Super Mario Bros Movie povedla. Nevím, jak dopadly výrobky, které testovala Šárka, stejně jako nevím, jak moc sedly do jejího běžného života, protože já k celé sadě přistupoval především jako k věci, která potěší moje děti a bude něčemu užitečnému sloužit. Jde ale samozřejmě o plnohodnotné produkty pro dospělé a krom Princess Peach bych neměl problém cokoliv testovaného zařadit do své koupelnové sestavy.

Šárka: Lush patří k mým koupelnovým stálicím snad od roku 2010, kdy jsem objevila jejich relativně nenápadný, ale rozhodně aromatický krámek na školním výletě v Římě. Fáze nekritického nadšení z neotřelých nápadů (sprchový gel ve formě želé nebo tuhý šampón byly tehdy hodně originální) a snahy produkty ochutnávat už tak u mě sice dávno pominula, pořád mám ale tuhle značku hodně ráda i kvůli jejímu šetrnému přístupu k přírodě.

Ještě než jsme produkty dostali, stihla jsem si v Palladiu sama pořídit sprchové želé s princeznou Peach. To v balíčku posléze ještě doplnil tělový sprej se stejnou, broskvovo-ananasovou vůní, která je hodně slaďoučká, ale zároveň ji trochu odlehčují citrusové tóny a celkově mi připomíná gumové medvídky. Nejde o žádného těžkého zabijáka, kvůli kterému se půlka tramvaje zvedne, aby si přesedla do jiného vozu, alespoň se mi to tedy zatím nestalo. Vydrží nicméně vonět hodně dlouho po nanesení, což taky ospravedlňuje trochu vyšší cenu – jde o nejdražší produkt v celé kolekci, stojí něco málo přes tisícovku.

Z dvojice sprchových gelů na mě zbyl Luigi, což mi nijak nevadí, protože jednak má jeho brácha príma bráchu, a navíc preferuju vůni jablek před colou. V tomhle případě v Lushi jablíčka zkombinovali trochu překvapivě s růží a pomerančovým květem, takže jde opět o poměrně sladkou vůni. Z vizuálního hlediska určitě stojí za zmínku, že má gel opravdu výraznou zelenou barvu, která se neztratí ani v textuře a evokuje mi Luigiho slizovitou podobu z Luigi’s Mansion 3. Samozřejmě se smyje během sprchování, takže se nemusíte bát, že byste do peřin anebo ven museli celí nazelenalí.

Zkušenosti s koupelovou bombou ve formě ikonické kostky už Aleš popsal poměrně zevrubně, včetně překvapení ve formě malého mýdélka, které vám zůstane i po jinak jednorázové koupeli. Tím, že jsem vanový fanatik a Lush znám tak dlouho, na mě wow efekt rozpouštění už tolik nefungoval – spíš jsem se děsila, jestli třpytky půjdou z vany tentokrát dobře smýt. Power-up uvnitř kostky (já dostala houbičku) je ale rozhodně roztomilý detail a dává najevo, že tahle kolekce vznikala od fanoušků Maria pro fanoušky.

