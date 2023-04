AKTUALIZOVÁNO - Chcete psát o hrách? Games.cz hledá externí spolupracovníky

29. 4. 2023 20:22 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Tedy, takový zájem jsme nečekali! Přišly nám desítky mailů a teď nás, tedy hlavně Aleše, ale i Vaška s Šárkou, čeká nelehká práce probírání se všemi vašimi texty a odpovídání na ně. Pokud jsme se vám tedy neozvali, nebojte se, váš mail tu máme a určitě se k němu dostaneme. Jen nám dejte trochu času, nechceme nijak vaše maily a texty odbýt. Velice nás těší, že je mezi vámi takový zájem o psaní a taktéž, že je kvalita textů dobrá!

A tohle není konec hledání externích spolupracovníků, jen jsme vám chtěli napsat, že na vašich textech pracujeme a moc jste nás potěšili. A klidně posílejte dál, kdo jste chtěli a nestihli.

Původní zpráva:Pokud jste zatoužili psát o hrách a ještě za to dostávat zaplaceno, nadešla vaše chvíle! Jak už to tak bývá, jaro střídá zimu a my bychom chtěli do řad našich externích spolupracovníků přivítat nějakou novou krev. Ať už píšete do šuplíku, nebo po herní žurnalistice pokukujete z jiné profese, můžete nám napsat a zkusit se stát jedním z našich ceněných externistů.

Co pozice externisty znamená? Šéfredaktor Aleš nebo někdo jiný se vám bude pravidelně ozývat s nabídkami recenzí, dojmů z hraní early accessů, témat a tak dále. Na vás už bude, zda daný úkol přijmete. Stejně tak můžete být proaktivní a sami přicházet s nápady na články. Jde o příjemný způsob, jak se dostat zdarma ke hrám a ještě si přivydělat.

Co pro to musíte udělat? Napište článek, ideálně recenzi či téma, ve formátu, jakým píšeme na Games.cz, přibližně na 5 tisíc znaků včetně mezer, a pošlete jej na email redakce@games.cz. Pokud máte v šuplíku něco delšího nebo se utrhnete ze řetězu, nic se neděje, ale přes 10 tisíc znaků se nepouštějte.

Aleš přidává ještě několik rad:

- vyberte si raději hru, ze které nejste vysloveně nadšení nebo naštvaní, lépe se vyhýbá chybám plynoucím ze silných emocí

- nepoužívejte trpný rod

- vyhněte se přechodníkům, většinou z nich je jenom mrzení

- nebojte se témat, mohou krásně ukázat, na co se zaměřujete a jak pracujete s textem

- až článek dopíšete, počkejte přes noc a znovu si jej přečtěte, než ho pošlete

Těšíme se na vaše e-maily!