Microsoft údajně pracuje na hře s desetiletým vývojovým cyklem

Když se hra vyvíjí deset let, nejde většinou o záměr nebo dobré zprávy. Ba naopak, většinou se o takových titulech bavíme v kontextu „vývojového pekla“. Ale třeba se to v budoucnu bude dít i cíleně.

Proč bych něco takového psal? Vše má kořeny v právních sporech kolem akvizice Activision Blizzardu Microsoftem. Vloni v prosinci totiž Microsoft zažalovalo deset hráčů, kteří tvrdí, že případné spojení videoherních gigantů by kromě dopadu na herní průmysl ovlivnil i hráčskou veřejnost a přístup k zábavním produktům. O žalobu jako takovou nejde, protože už jednou byla smetena ze stolu, ale díky ní byl veřejnosti umožněn přístup k některým interním dokumentům.

Most intriguing redactions from last week's amended complaint in the gamer lawsuit agains the Microsoft-Activision deal:



- A Microsoft franchise sequel on a possible 10-year dev cycle

- A presumably detailed explanation of something bad from May 2022 (Redfall/Starfield delay?) pic.twitter.com/OJETHAy8MM