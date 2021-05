Nejčtenější články týdne: Assassin’s Creed, Total War i Mass Effect

16. 5. 2021 17:30 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Assassin’s Creed Valhalla byl sice při vydání plný chyb, bugů, nedodělků a různých menších problémů, nicméně kvality hry nakonec jasně převážily a ve výsledku šlo o jeden z těch lepších dílů série. O to víc nás mrzí fakt, že se jeho první velké DLC moc nepovedlo. Wrath of the Druids sice vyloženě špatné není a shovívaví fanoušci série se u něj bavit budou, ale pro nás šlo chtě nechtě o menší zklamání. Z vaší strany byl o druidy zase takový zájem, že z toho byl ten nejčtenější článek týdne.

