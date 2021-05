Ubisoft odložil pirátské Skull & Bones. Zase…

12. 5. 2021 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pamatujete ještě na Skull & Bones? Ubisoft ho oznámil na červnové E3 v roce 2017 coby úlitbu všem, komu se líbil Assassin’s Creed: Black Flag, a taky jako určitý protipól konkurenčního Sea of Thieves.

Ale zatímco pirátský simulátor od Rare už dávno brázdí vlny, Skull & Bones se jen neustále odkládá. V posledním hovoru s investory vydavatelství oznámilo, že má momentálně v plánu vyplout na moře mezi dubnem 2022 a březnem 2023.

Finanční ředitel Frédérick Duguet prohlásil, že Ubisoft Singapore, kde je Skull & Bones vyvíjeno, udělal za poslední rok obrovský kus práce a hra vypadá slibněji než kdy dřív. Díky času navíc bude mít podle něj tým šanci naplnit svou vizi. Duguet také dodal, že singapurská pobočka Ubisoftu stojí za námořními bitvami z Assassin’s Creed: Black Flag, který byl ve své době unikátem.

Prapůvodně mělo Skull & Bones vyjít na podzim roku 2018, před posledním hovorem s investory s ním Ubisoft počítal na jaro 2022. Projekt v posledních čtyřech letech potkal minimálně jeden velký restart a také odchod šéfa studia Huguese Ricoura, ale i kreativního ředitele Justina Farrena. Toho ve funkci nahradila Elisabeth Pellen, která v minulosti řídila vývoj střílečky XIII a vedla level design Splinter Cell: Pandora Tomorrow.

Během letošního fiskálního roku si tak Ubisoft bude muset vystačit s Far Cry 6 a přejmenovaným Rainbow Six Quarantine, které má vyjít do konce září, a posléze s Riders Republic, Roller Champions a spin-offem The Division s podtitulem Heartland.