Sledujte od 16 hodin komentovaný stream tiskovky Slitherine pro hardcore stratégy

11. 5. 2021 10:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Pokud máte rádi drsné strategie, které nehledí na hezkou tvářičku a jdou spíše po obsahu než formě, určitě znáte jména jako Slitherine a Matrix Games. Ti dnes pořádají vlastní tiskovou konferenci Home of Wargamers 2021 a my jsme se rozhodli, že k ní uděláme komentovaný stream.

Jistě, nečekáme, že vzbudí takový zájem jako tiskovky Sony, Microsoftu nebo Ubisoftu. Ale protože Aleš s Vaškem patří mezi pravidelné konzumenty produkce ze stáje Slitherine (a vy také, pokud jste sledovali gamesplaye třeba Field of Glory II nebo Field of Glory II: Medieval), řekli jsme si, že to zkusíme a uvidíme, kolik z vás, se k nám přidá.

Tiskovka poběží většinu dne, ale my naskočíme do představování nejnovějších titulů. Těšit se můžete na krátký průlet hardcore strategiemi od Matrix Games, bližší pohled na Warhammer 40,000: Battlesector, Distant Worlds 2 a Alešem velmi očekávanou Starship Troopers: Terran Command. V 18 hodin se dočkáme i představení doposud neoznámených her.

Srdečně vás tedy zveme na to, abyste s námi sdíleli tuhle prezentaci pro opravdové stratégy a snad dojde i na malý giveaway klíčů na jednu ze skvělých strategií ze stáje Slitherine. Nalaďte si nás tedy v 16:00 na videu níže.