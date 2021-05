Horizon Forbidden West je stále v plánu na letošní podzim

13. 5. 2021 15:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

PlayStation 5 je i půl roku od svého vydání nedostatkovým zbožím a i když se situace postupně zlepšuje, pořád ještě bohužel neplatí, že si pro novou konzoli můžete jen tak dojít do obchodu s jistotou, že na vás bude čekat v regálu.

Navzdory takřka bájné nedostupnosti se ale už od listopadu stačilo prodat přes osm milionů kusů PlayStationu 5, díky čemuž si minimálně ve Spojených státech bezpečně pojistil pozici nejúspěšnějšího launche v historii. Překonal dokonce i takové giganty jakým bylo Nintendo Wii.

Postupně se zlepšuje i situace s dostupnými first party hrami. Po launchi, který se nesl především v duchu remaku Demon's Souls a mezigeneračního Spider-Man: Miles Morales, jsme se v nedávné době dočkali fenomenálního Returnalu od Housemarque a již za měsíc se o slovo znovu přihlásí studio Insomniac s Ratchet & Clank: Rift Apart, jehož masivní preview a hands-off dojmy si můžete přečíst zde.

Dobrou zprávou budiž fakt, že Sony i přes řadu odkladů, které v letošním roce postihly herní průmysl, stále počítá s podzimním vydáním Horizon Forbidden West od studia Guerrilla Games, ačkoli pro něj zatím nemá žádné konkrétní datum. Pokračování dobrodružství statečné Aloy v postapokalyptickém světě plném robozvířat vyjde i na PS4, právě nová generace ale nabídne ultimátní zážitek, a to nejen kvůli lepší grafice.

Šéfka studia Angie Smets zmínila výhody ovladače DualSense, jehož adaptivní triggery a haptická odezva budou mít přímý vliv na hratelnost i dojem z hraní. Doslova říká, že když se s Aloy schováte ve vysoké trávě, ucítíte jednotlivá stébla. Kromě toho prý ovladač učiní užívání jednotlivých typů zbraní ještě uspokojivějším, bohužel zatím bez bližších detailů.

V Sony mají momentálně ve vývoji 25 titulů, řada z nich bude navíc zbrusu novými značkami. Mezi již oznámené hry patří třeba další pokračování sérií God of War nebo Gran Turismo, ani jedno z nich ovšem zatím nemá byť jen přibližný termín vydání. Mezi další zajímavé tituly, které se již brzy na platformu PlayStation dostanou, patří i akční adventura Kena: The Bridge of Spirits. Ta by měla dorazit v srpnu, autoři původně cílili na PlayStation 4, byli ale dle svých slov nadšeni možnostmi, jaké nabízí nová generace.

V kombinaci s 3rd party tituly by tedy o dostatek herních titulů neměla být nouze, takže doufejme, že nás do konce roku čeká co nejméně odkladů a naopak že dojde ke zlepšení dostupnosti konzole.