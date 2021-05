Redakční pokec – hráli jsme Total War: Warhammer III

13. 5. 2021 19:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Spojení světa Warhammeru a strategické série Total War se zatím nesmírně daří. Jak první, tak druhý díl se velice povedly, a proto v redakci nedočkavě vyhlížíme završení trilogie, které nás tentokrát zavede přímo do hlubin pekla. A co čert nechtěl – my jsme si v rámci preview eventu mohli hru rovnou vyzkoušet!

Tedy, vyzkoušel si ji Vašek, jehož psané dojmy si můžete přečíst zde. Aleš si ovšem připravil spoustu zvídavých otázek, které jsou zachyceny na videu výše. Tak neváhejte, sledujte a zjistěte, proč je důležité míti medvěda!