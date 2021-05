GamesPlay – plujeme do Irska v novém DLC k Assassin’s Creed Valhalla

13. 5. 2021 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Assassin’s Creed Valhalla expanduje. Původně jste v roli Vikinga Eivora mohli plenit víceméně jenom Anglii, teď přichází řada i na Smaragdový ostrov. DLC Wrath of the Druids vás posílá do Irska, kde se pokusíte nastolit pořádek uprostřed děsivého bince, který vznikne, když má každé údolíčko svého vlastního krále a do toho ještě řádí vraždící kult milovníků přírody.

V dnešním streamu se před kamerou sejdou Honza Slavík a Vašek Pecháček, a pokud se s nimi chcete pobavit o krásách Irska reálného i virtuálního nebo se třeba Honzy doptat, proč přesně v recenzi ocenil nové DLC nelichotivou pětkou, buďte ve 14:00 připraveni v chatu na YouTube.