Sledujte Fight Club #528 o trofejích a achievementech

Tales of Arise (PS)

Příběh hry Tales of Arise začíná u dvou hrdinů, z nichž každý pochází z jiného světa, avšak mají stejný cíl - a to změnit svůj osud a vytvořit novou budoucnost. Nová kapitola legendární RPG série Tales of je tady a přináší nové postavy, vylepšený...