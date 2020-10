V Microsoft Flight Simulatoru se objevila záhadná obří propast – novinky 40. týdne

3. 10. 2020 19:00 | Video | autor: Alžběta Trojanová

Tenhle týden se se nám začínají ozývat první poslíčky klasického herního podzimu, a tak to bylo událostmi pořádně nabité. Na našem webu si odnesla velkou pozornost novinka o dabované verzi chystané hry 1428: Shadows over Silesia. Pozornosti neunikly ani čtvrtletní zprávy ohledně čtvrtého dílu Diabla. Trochu té kontroverze ohledně pracovní etiky rozvířil CD Projekt a Microsoft Flight Simulator zase předvedl zábavný glitch, který připomíná nějaký artový horor od Chritosphera Nolana. Netflix na nás vytáhnul nové chystané seriál – nejspíš po úspěchu se Zaklínačem ví, že hráčská obec je traceně lukrativní publikum. No a závěrem nám včera oficiálně vyšlo Star Wars Squadrons, které si odneslo hezké hodnocení. Jako vždycky – novinky, kterým se věnujeme ve videu najdete i v přehledu níže.