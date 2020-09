V Microsoft Flight Simulatoru se objevila obří propast. Na jejím dně je letiště

30. 9. 2020 15:33 | Bleskovky | autor: Jiří Svák

Microsoft Flight Simulator dokázal v oblasti leteckých simulací to, co se dosud v takové míře nikomu nepovedlo: vykreslit ve hře celý povrch glóbu včetně odpovídající lokace měst, povodí, hor či letišť. Hra dokonce umí realisticky určit a zobrazit typ terénu nebo vzdušnou či pozemní dopravu.

Vděčí za to cloudovému řešení a umělé inteligenci, které dokážou převést dvojrozměrné mapové podklady na 3D objekty. Kromě map Bingu slouží k tomuto účelu i data z komunitních projektů typu OpenStreetMap, z nichž hra mnohdy čerpá údaje o výšce.

Nedávno jsme kvůli překlepu některého z přispěvatelů mohli ve hře potkat mrakodrap tyčící se přes 200 pater nad okolní zástavbu, nyní je zřejmě z podobných příčin ve hře hluboká propast s letištěm na dně. A vypadá to skutku děsivě, jako zhmotnění noční můry.

Jako vodní přepad v přehradě, jenom se do jámy vlévají pole a lesy. Ajaj! | zdroj: pcgamer

Letiště, vskutku! | zdroj: pcgamer

Kdo by se chtěl na tento neobyčejný úkaz podívat, měl by svá křídla směřovat do Brazílie na letiště Lagoa Nova. Ale rychle, než ho Microsoft nebo komunita opraví!