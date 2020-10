Netflix natočí (nejen) hraný seriál podle Conana

1. 10. 2020 12:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Proslulý válečník Conan se v posledních letech vrací na herní trhy. Svět Roberta E. Howarda jste mohli objevovat ve strategii Conan Unconquered a v budovatelském survivalu Conan Exiles, který i po letech žije a očekává své první velké rozšíření. Conan se zároveň vrátí na televizní obrazovky skrze Netflix a nezbývá než doufat, že jeho novodobé popularizování povede k dalším, a přiznejme si i lepším, hrám.

Netflix ukořistil práva na celé literární dílo související s Conanem a může v jeho světě vytvářet jak seriály, tak i filmy, a to hrané i animované. Licenci vykopne hraným seriálem, který v tuto chvíli ještě nemá ani scenáristy, ani režiséra.

Ale Netflix seriály docela umí a v poslední době nám dokazuje, že mu jdou i anime (Castlevania, Dragon’s Dogma). Jen s těmi filmy je to pořád takové všelijaké. Hlavně musíme doufat, že se najde výborný představitel Barbara Conana. Arnold už je na to starý, Momoa už to jednou zkusil, tak kdo zbývá? The Rock? Dave Bautista? Nebo snad Joe Manganiello?