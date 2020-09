V české hře 1428: Shadows over Silesia si husitské války užijete s dabingem

30. 9. 2020 12:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jediný autor hry 1428: Shadows over Silesia Petr Kubíček ze studia KUBI Games našel hlavní inspiraci v husitské trilogii knih od Andrzeje Sapkowského, a proto i jeho hra vypráví skutečnou historii okořeněnou nadpřirozenem.

Drsné války se zde potkávají s magií nasáklým Slezskem, které je zamořené čaroději, uctívači ďábla, ale i sexuálními démony. Na ně a mnohé další nestvůry narazíte v lineární příběhové kampani, ve které navštívíte jak fiktivní, tak i zcela reálná místa jako třeba obec Třemešnou.

Budete cestovat pěšky i na koňském hřbetu, plenit vesnice, bránit ulice, ale předně prozkoumávat, co ukrývají děsivé hlubiny, ať už půjde o podzemní kobky, opuštěné doly, nebo zapovězené části kláštera. Kromě průzkumu vás čekají bojové situace, plížení a hádanky.

zdroj: KUBI Games

Hlavní hrdina toho v boji moc nevydrží. Sice si vystačí jen se dvěma tlačítky pro útok a obranu, ale s přečíslením si prostě neporadí. Tři a více nepřátel znamená jistou smrt, takže to chce důvtip. Plížit se, nepřátelům se úplně vyhnout nebo se naučit jejich zvyky a likvidovat je postupně. Nebo je třeba nahnat do pasti.

Lokace budou prošpikované hádankami a často bude víc cest kupředu, takže koho nebaví namáhat si mozkovnu, tomu by mohlo stačit mít pozorné oko a chuť riskovat.

Našince pak jistě potěší, že 1428: Shadows over Silesia bude mít jak české titulky, tak český dabing. O ten se postará skupina Fénix ProDabing, která má ve svém portfoliu spoustu nadabovaných her a filmů. V traileru výše si poslechněte, jak to bude znít.

Pokud vás hra zajímá a rádi byste si ji vyzkoušeli, budete mít příležitost koncem října v Brně na festivalu Gamer Pie (pokud se vůbec vzhledem k aktuální horšící se situaci s nákazou uskuteční). Další informace o hře spolu s novým trailerem a oznámením předpokládaného data vydání nám tvůrce hry sdělí v druhém kvartálu příštího roku.

1428: Shadows over Silesia se vyvíjí jen pro PC a bude podporovat gamepady. O ostatních platformách se uvažuje.