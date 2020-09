Vyzkoušejte českou hru Hadr, ve které necháváte mizet věci

17. 9. 2020 17:12 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Simulace hadru? To tu snad vážně ještě nebylo. Ale už to tu je díky originálnímu nápadu Dominika Konečného, kterému s dokončením hry Hadr pomáhá designérské studio Ateliér Duchů. V jejich kratičké, atmosférické hře ovládáte létající hadřík, který umí nechat zmizet cokoliv, co svou plochou pokryje. Takže vlastně takové Donut County, co říkáte?

V Hadru na vás čeká 13 samostatných místností, ve kterých budete pomocí schopnosti mizení věcí řešit hádanky. Dohrání hry by vám mělo zabrat kolem dvou hodin, a ještě než Hadr z kraje října doputuje na Steam, můžete tamtéž vyzkoušet jeho demoverzi.

zdroj: Hadr Game