LongPlay – Hitman 3: Ve 14:00 končíme. Pokud...

8. 10. 2021 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Předposlední mise je za námi, stejně jako už skoro celý LongPlay Hitmana 3 a s ním i celá tahle série. Dnes se totiž pustíme do úplně poslední mise a tu, vzhledem k její údajné délce, dnes odehrajeme oba. LongPlay třetího Hitmana tak dneškem končí. Pokud ovšem...

Pokud by náhodou nedošlo na remízu. Ta je totiž pořád ve hře. Vašek minule povraždil většinu mapy a mezi házením šroubováků, píchání lidí rampouchem a neobratnou prací se sniperkou zvládl splnit všechny úkoly. Skóre před dnešní misí tak zní 29:28 pro Adama, a pokud jsme správně informovaní, bude se dnes hrát o jeden jediný bod.

K remíze tak může dojít v případě, kdy to Vašek zvládne a Adam pokazí. V takovém případě by musel následovat zatím nedefinovaný rozstřel, který, a to se přiznáme, vymyšlený nemáme. Ale však my to nakonec nějak rozsekneme.