Filmové Uncharted ale i nechutný Scorn - novinky 43. týdne

25. 10. 2020 10:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

I tenhle víkend přinášíme shrnutí novinek týdne. Bylo poměrně těžké vybrat, co do videa zařadit, událo se toho poměrně dost. Nakonec tak pro vás máme 14minutovou ukázku z chystané indie variace na Gigera v podobě Scorn. Nechyběl ani chystaný dabing Kingdom Come a nebo třeba ukázka uživatelského rozhraní PlayStation 5. Závěrem jsme se pak mrkli na to, jak vypadá Tom Holland v novém Uncharted. Reakce se u nás různí, tak nám dejte vědět, co si o tom myslíte vy. Jinak jako vždycky, níže najdete články, ve kterých se daným tématům věnujeme blíž.