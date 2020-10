Cyberpunk 2077 bude mít lip synch pro všechny jazykové mutace

Kvalitní dabing může herní zážitek pozvednout na úplně jinou úroveň. Ruku v ruce s ním jde ale i lip synch, tedy synchronizace pohybu virtuálních rtů a slov, která vyslovují. Jenže zatímco v původním (zpravidla anglickém) znění většinou lip synch sedí, pro lokalizace do jiných jazyků to už neplatí a výsledek pak působí značně rušivě, jak ukázala například Mafia: Definitive Edition, v níž postavám čeština skutečně „nešla do pusy“.

This video is a really nice glimpse into the generated facial animation tech by @JALIResearch in #Cyberpunk2077.

For our scenes, our animation and cinematic teams of course put great artist-driven work on top of that for the results you see ingame.https://t.co/2mPSb4C1S0 pic.twitter.com/VCWxf0N2np