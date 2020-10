Za získání trofejí na PlayStationu 5 dostanete odměnu

20. 10. 2020 14:37 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Za sbírání achievementů si v jistých hráčských kruzích koupíte uznání, ale nic víc. Existují i výjimky, kdy za získání platinové trofeje na PlayStation 4 například dostanete exkluzivní motiv na pozadí dashboardu, jako se to stalo třeba v případě Bloodborne. Na příští generaci by ale trofeje měly být spojeny s odměnami mnohem těsněji.

Vyplývá to z nedávné ukázky uživatelského rozhraní nové konzole. Pozorní fanoušci si všimli, že některé trofeje v titulu Destruction AllStars jsou spojeny s odměnami, jako jsou noví avataři do vašeho profilu, případně jiné kosmetické úpravy. Navíc nesouvisejí jen s těmi nejvzácnějšími trofejemi, nějaké ty drobnosti by hráči měli získávat pravidelně i za odemykání bronzových trofejí.

Samozřejmě záleží na tom, jak se vývojáři (především ti, kteří nespadají přímo pod křídla Sony) k nabídce postaví, ale motivace získat něco navíc během hraní je rozhodně příjemná, zejména když necílí jen na elitní lovce ocenění.