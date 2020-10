Fanoušci chystají český dabing pro Kingdom Come: Deliverance

23. 10. 2020 13:34 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ačkoliv je Kingdom Come: Deliverance zasazené do středověkého Posázaví, muselo se z finančních důvodů obejít bez oficiálního českého dabingu. Absenci hlasů v naší mateřštině se teď rozhodla napravit dvojice amatérských studií.

Cílem studia Megarana a brněnských Pilger Film je prozatím v režii Artura Komňackého předabovat všechny cutscény. Ty pak tvůrci hodlají spojit v jeden dlouhý film, který následně umístí na YouTube k zhlédnutí. Poloprofesionální český dabing můžete okusit na vlastní uši v následujícím teaseru:

V roli Jindry uslyšíte Richarda Wágnera, který má dabérské zkušenosti z menších rolí třeba v druhé řadě netflixového seriálu The End of the F***ing World či z loňské filmové adaptace Ježka Sonica. Jeho hlas se ozval také v čerstvém remaku Mafie.

Tato iniciativa ovšem neznamená, že bude čeština skutečně následně implementovaná do hry. Kromě filmečků obsahuje Kingdom Come: Deliverance celou řadu dalších rozhovorů a promluv, celková délka nahrávek se pohybuje v řádu vyšších desítek hodin. Studia se ovšem údajně snaží navázat spolupráci přímo s Warhorse, takže se nedá vyloučit, že se dabing ve hře časem skutečně objeví.

Podle tvůrců je projekt předabování filmečků hotový zhruba z poloviny. Nahrávání i kvůli probíhající pandemii probíhá primárně na dálku a tvůrci přiznávají, že kvalita kvůli tomu u některých postav poněkud kolísá, ale s tím je třeba u fanouškovských projektů zkrátka počítat.

Další informace o projektu naleznete na jeho facebookové stránce.