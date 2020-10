Ambiciózní modifikace Fallout 4: New Vegas se připomíná trailerem

21. 10. 2020 10:29 | Novinky | autor: Pavel Makal

Fallout: New Vegas v tomto týdnu oslavil desáté narozeniny, což nám jednak připomenulo, jak hrozně ten čas letí a jak nesmiřitelně všichni stárneme, jednak to do srdcí fanoušků zarazilo osten vzpomínky na časy, kdy značka ještě za něco stála.

Pokud se vám po dobrodružství bezejmenného Kurýra putujícího po vyprahlé Mohavské poušti stýská tak jako mně, máte samozřejmě možnost si ho připomenout (tak jako nedávno já) a seznat, že i po dekádě má tohle dílo studia Obsidian Entertainment navzdory bramborové grafice co nabídnout. A jestli vám vadí zastaralý vizuál, stačí počkat na ambiciózní modifikaci pro Fallout 4.

Fallout 4: New Vegas je fanouškovským projektem, který využívá Creation Engine dosud posledního singleplayerového Falloutu a klade si za cíl kompletně předělat deset let starou hru do nové podoby. Práce probíhají už relativně dlouho, ale nyní se tvůrci při příležitosti oslav kulatin přihlásili s novým videem, které ukazuje, jak masivně ve svém konání pokročili.

Na modifikaci pracují už od od léta 2017, první ukázku vypustili do světa počátkem následujícího roku a dosud poslední update vyšel letos v květnu. V aktuálním videu se můžete podívat na zběsilý útok na krvežíznivé deathclawy, mlácení brahminů, procházku alejí ukřižovaných, kterou po sobě zanechala Caesarova legie a samozřejmě spoustu střílení zalitého pouštním sluníčkem, to vše v rytmu stylového Ragtime Cowboy Joe.

Ačkoli mod vypadá velmi slušně, zatím neznáme termín, kdy ho autoři vypustí do světa. Sledovat jejich postup můžete na Twitteru, případně na oficiálním webu, kde můžete nabídnout své ruce k dílu, a to jak po stránce vývoje, tak třeba i dabingu postav.