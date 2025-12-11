Bděte s námi u The Game Awards 2025

Vyvrcholení a ohlédnutí za rokem 2025 je tady a s ním i ceny The Game Awards. Už několik let po sobě jsme partnery a porotci herních Oscarů, takže si celou tu více než tříhodinovou show odvysíláme živě s komentářem Šárky a Jakuba. Aleš s Ondrou budou mezitím v zákulisí psát novinky o všech nově oznámených hrách. O sošky bude mimo jiné bojovat i české Kingdom Come 2 a čekají nás také nové trailery a oznámení dosud neviděných titulů.
Začínáme v nejhlubší noci v 1:45 a budeme moc rádi, když se k nám s hrnkem kafe nebo energiťákem připojíte.