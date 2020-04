Znovuobjevení kouzla Heroes of Might & Magic III, ráje fanouškovských modifikací

Windows

- Téma autor: Pavel Skoták

O fenoménu třetích Heroes psal nedávno Láďa Loukota a není jediný, kdo si této nesmrtelné klasiky všímá. V poslední době se například do hraní ponořil populární streamer, youtuber a profesionální hráč StarCraftu Day9, který se k této hře dostal vůbec poprvé ve své kariéře a bylo kouzelné sledovat, jak se mu v Erathii daří. Vlastně jsem mu dost záviděl, protože podnikat cestu mezi pekelníky, nemrtvé, barbary a čaroděje poprvé je nezaměnitelná zkušenost. Co tedy dělat, když chce člověk objevovat poprvé znovu, ale „ještě jeden tah“ zažil tolikrát, že už to ani není vtipné?

Pirátská odysea

V prvé řadě existuje bezpočet malých modifikací a kampaní, které všechny vycházejí z přelomového komunitního patche/datadisku s označením In the Wake of Gods, který je tu s námi neskutečně dlouho. V podstatě veškeré modifikace jsou založené na nástrojích, které na modderskou scénu uvedl právě tento počin z matičky Rusi.

Nepřeberné množství větších či menších modifikací zastiňují dvě zásadní fanouškovská díla, která se díky usilovné práci modderů (včetně překladatelů) dostala i za hranice Ruska. Prvním z nich je už pár let staré rozšíření Horn of the Abyss, které je neustále updateováno a doplňováno o drobné balanční patche. Do třetích Heroes tento vynikající mod přidává zcela novou frakci, a to bez nutnosti nahradit některý hrad z původní hry.

Coven, pirátská zátoka, rozšiřuje hru o perfektně zpracovaný národ mořeplavců, v jejichž arzenálu hráči najdou kromě bukanýrů také pár ještěrek, mořských čarodějek nebo hlubinných hadů, z nichž by Indiana Jones dostal ošklivé osypky. Zatímco elementály prosycený Conflux nebo barbaři z pátých Heroes předvedli velmi nevyrovnaný a zbytečně silný přírůstek, Coven je ukázkovým příkladem vybalancovaného národa rozšiřujícího základní hru.

Mořeplavci se do světa Heroes hodí a autorům se podařilo zachytit atmosféru i umělecký styl jednotek, nehrozí tedy žádné rušivé elementy. S novou frakcí do hry pochopitelně přibyly i nové mapy a kampaně, které nepatří mezi snadné oříšky na rozlousknutí a jsou velmi příjemnou výzvou i pro ostřílené hráče, kteří si původní trojici kampaní prošli několikrát.

Horn of the Abyss navíc v posledním větším rozšíření přidal i nový typ povrchu označovaný jako Wasteland, který můžete znát z druhého dílu jako nehostinnou vyprahlou poušť s rozpraskanou zemí. Říkáte si: „Proč zrovna teď a tohle?“ Autoři si tím chystají půdu pro další hratelnou frakci, kterou teď usilovně testují.

Nepůjde s velkou pravděpodobností o vytouženou egyptsky stylizovanou frakci, ale spíš o jakýsi steampunkový hybrid mezi tradičními frakcemi a původním plánem New World Computing přinést do hry mechanizovaná monstra, z nichž se ve výsledku stal zmiňovaný Conflux.

zdroj: YouTube.com

Nevstoupíš dvakrát do stejného dílu

Pořád se vracet do stále stejné hry nezní jako úplně zábavná aktivita… ledaže by šlo v podstatě o hru úplně novou. Druhá modifikace, která stojí za pozornost širokého publika, nese název Succession Wars a každý pozorný fanoušek jistě zbystří už při vyslovení názvu. Nejmenoval se takhle druhý díl Heroes?

Jistěže jmenoval! Jenže tentokrát si ho můžete dopřát v prostředí třetího dílu, a to se všemi vymoženostmi, které pokročilejší herní mechaniky nabízí v kombinaci s tím, co dokázali moddeři vymyslet v rámci In the Wake of Gods. Kromě původních šesti frakcí se vrací také umělecký styl z dvojky. Přitom jde stále o modifikaci třetího dílu!

Kouzelný herní zážitek ve volně přístupné verzi 0.8.6 ještě umocňují dvě zbrusu nové frakce. Jedna z nich je inspirována bažinatým Fortress z trojky, ale jde na celý koncept trošku po svém. Přidává hmyz na úkor gorgon, a tak si jako velitel vojsk zařadíte do svého repertoáru kobylky nebo precizně udělané obří vosy. Věru, nechtěl bych takovou mršku potkat v noci v lese.

Rozšíření na straně magicky zdatnějších hrdinů představují Dervišové, hybrid mezi egyptskou a arabskou kulturou. V jejich armádě najdete kromě zlodějíčků, nomádů a džinů, kteří v původní dvojce slouží jako neutrální jednotky, také majestátní anubity a mantikory. Všechny herní frakce navíc dostaly novou jednotku, vývoj hradu vychází také z třetího dílu, stejně jako systém artefaktů a podobně.

Jde tudíž o skvělou kombinaci toho nejlepšího z obou světů. Zůstaly zachovány některé staré pořádky a na jejich silných základech je vystavěna moderní budova z toho, co mohlo hráčům v roce 1996 chybět.

Tak teda ještě jeden tah. Ale opravdu poslední!

Je skvělé sledovat oblíbenou hru, která se i po tolika letech stále těší péči herní komunity, když současný vlastník nedokáže milovanou licenci využít. Poslední díl strategické série totiž vyšel v roce 2015 a osobně jsem si o něm musel najít nějaké informace, protože jeho existence mi z velké části unikla.

Zatímco moderní kabátek, rádoby realistické zpracování a neustálá scenáristická impotence nejsou schopné nabídnout hráčům zážitek podobný tomu z devadesátých let, jsou to sami hráči, kdo si vypomůže. Myslím, že kdyby herní společnosti sledovaly dění kolem některých značek v rámci herních komunit, dokázaly by se na tom velmi dobře přiživit.

Místo toho dochází na neustálé rebooty, debooty a skoky o tisíce let sem a tam, jen aby nikdo nemusel řešit konzistentnost vyprávění, rozvoj postav a podobně. Přitom je krásně vidět, že hráči toho zase tolik nechtějí. Chtějí se bavit, a že hra vypadá jako z poloviny devadesátých let jim rozhodně nevadí.

Kdyby nic jiného, druhý a třetí díl by si zasloužily pravidelnou dávku propracovaných kampaní, pro které je ve světě místa víc než dost, jak nám koneckonců dokazují nejen aktivní moddeři, ale také opomíjená kapitola třetího dílu zvaná Heroes Chronicles. Ale o té zase až někdy příště.

Pokud vás můj článek namlsal, můžu vám doporučit verzi Heroes 3 na GOG. A hned potom si zamiřte postahovat pár aktuálních modifikací. Nebudete litovat!