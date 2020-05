V Assassin’s Creed Valhalla se objeví Beowulf a hudba od skladatele seriálu Vikingové

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X Xbox Series X

- Téma autor: Patrik Hajda

Německá verze oficiální stránky hry Assassin’s Creed Valhalla v obchodu Ubisoftu prozradila dvě velmi zajímavé novinky. Jednou z nich je vůbec první zmínka o obsahu season passu, která slibuje bájného hrdinu, druhou novinkou je seznam tří skladatelů tvořících soundtrack. A práci jednoho z nich fanoušci Vikingů pravděpodobně dobře znají.

Německý obchod propálil jednu důležitou informaci o season passu (děkujeme PC Gameru za upozornění). Balíček dodatků následujících po vydání hry bude obsahovat mimo jiné příběhovou misi nazvanou Legenda o Beowulfovi. Podrobnosti zatím chybí, ale už není pochyb o tom, že ve hře Assassin’s Creed Valhalla nebude chybět britská a severská mytologie.

Můžeme pouze spekulovat, zda si vyloženě zahrajeme za samotného Beowulfa, nebo mu jen pomůžeme na jeho cestě přes tři monstra. Pokud se tedy příběhová mise bude řídit dochovaným textem hrdinského eposu.

Tentýž obchod zároveň prozradil jména tří skladatelů, kteří se postarají o soundtrack hry. Je mezi nimi Dán Jesper Kyd, který je podepsaný pod prvními čtyřmi díly série Assassin’s Creed, má na kontě Borderlands, Warhammer: Vermintide 2 a spoustu dalších her. Skladatelka Sarah Schachner vám zase hrála v uších ve hrách Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Unity, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Infinite Warfare a Anthem. A pak je tu ještě Einar „Kvitrafn“ Selvik, který má ze všech tří nejzajímavější portfolio.

Složil totiž hudbu k jedenácti epizodám populárního seriálu Vikingové a zároveň se postaral o vokály a prastaré norské nástroje napříč šesti sezónami tohoto seriálu. Kromě toho je také frontmanem kapely Wardruna, která se rovněž specializuje na tradiční severské nástroje.

Takže se o soundtrack postará specialista na „vikinskou“ hudbu a dva další skladatelé se zkušenostmi s herními soundtracky včetně série Assassin’s Creed. Znít by to tedy mělo víc než dobře, tak snad se to bude i dobře hrát.

Assassin’s Creed Valhalla vyjde koncem letošního roku na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X.

zdroj: Inside Xbox