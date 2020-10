Remake Mafie se dočkal nového updatu - novinky 41. týdne

10. 10. 2020 18:00 | Téma | autor: Alžběta Trojanová

Máme sobotu a s ní jako tradičně opět rychlý přehled novinek! To, že nastal podzim, je rozhodně v herním světě znát, a tak bylo opět z čeho vybírat. Začneme zprávou o novém udpatu do Mafia: Definitive Edition, dál mrkneme na vyšlý předběžný přístup do Baldur's Gate III, zakázanou facebookovou skupinu roleplayerů z Falloutu, řadu novinek ohledně Cyberpunku 2077 a nakonec si dáme filmové okénko se všemi možnými herními filmy a seriály, co se momentálně chystají.

Jako vždycky, přehled, kde si o zprávách můžete přečíst víc, najdete níže. Stejně jako odkaz na naši recenzi Mafia: Definitive Edition a nebo Vaškovy dojmy z Watch Dogs Legion