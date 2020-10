Kniha Svět hry Cyberpunk 2077 vás vezme do historie i mezi gangy

7. 10. 2020 10:07 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tatam je doba velkých tištěných manuálů, které byly částečně nahrazeny art booky provázejícími výtvarnou stránkou jednotlivých titulů. A svět hry Cyberpunk 2077 nabobtnal natolik, že se dočká vlastního stejnojmenného průvodce z dílny Dark Horse Books a CD Projektu RED. U nás ho vydává nakladatelství CREW ve spolupráci s FANTOM Print, o překlad z originálu se stejně jako v případě samotné hry postaral Filip Ženíšek.

Na formátu 229 x 305 mm, 192 stránkách a ploše šesti obsáhlých kapitol vám knížka v pevné vazbě představí všechny náležitosti, které na vás v kyberpunkovém světě budou číhat, ale i ty, které se už stihly odehrát před začátkem hry včetně čtvrté korporátní války a následného sjednocení. V příběhovém pozadí se Cyberpunk 2077 samozřejmě opírá o stolní předlohu Cyberpunk 2020.

V přiložené ukázce si můžete počíst o nejoblíbenější zábavě a droze budoucnosti zvané psychovize, která se z vojenského simulátoru a psychoterapie stala běžně dostupnou záležitostí a obyvatelům Night City zprostředkovává velmi živé sny vytvořené ze vzpomínek někoho jiného. Samozřejmě čím extrémnější zážitek, tím dražší trip.

K nahlédnutí je také kapitola věnovaná gangu The Mox tvořenému sexuálními pracovníky a pracovnicemi druhé poloviny 21. století. Jeho primárním zdrojem příjmů je právě psychovize, ale i přes poměrně mírumilovnou povahu a nevýhružný vzhled jde o skupinu, před níž by se násilníci a konkurenční pasáci měli mít na pozoru.

Třetí z uvolněných kapitol pak vypráví o odkazu Richarda Nighta, zakladatele Night City. Za méně než sto let prošla tahle megalopole poměrně turbulentním vývojem. Zámožný podnikatel koupil zdemolovanou osadu v Kalifornii a rozhodl se na jejích troskách vystavět developerský projekt snů nazvaný Coronado City bez zločinu, chudoby i chaosu.

Night byl nicméně dávno před dokončením slibně se rozjíždějícího projektu zavražděn a nedostavěné Coronado se proměnilo v doupě mafie, kde bujelo násilí, prostituce, drogy i kyberterorismus. Night City své jméno dostalo vlastně ironicky, ani vláda zločineckých organizací ale neměla dlouhého trvání. V průběhu několika dnů žoldáci povraždili většinu mafiánských bossů a ke slovu a vedení přišly megakorporace.

„Od té doby toho město zažilo mnoho – „zlatou éru“ kolem roku 2020, čtvrtou korporátní válku a jaderný incident z roku 2023, období Přežití a Zotavování mezi lety 2023 a 2040 a Velkou přestavbu mezi lety 2040 a 2060. Ba co víc, dokonce se nám podařilo zachovat si nezávislost na NUSA po válce za sjednocení! Bohatá a barvitá historie města mě inspirovala k sepsání tohoto článku – této výpravy do čtvrtí moderního Night City, abych vám ukázal bezpočet jeho tváří a nálad: napínavou, inspirativní, strhující, nebezpečnou a depresivní – každá z nich je nedílnou součástí ducha Night City. Tak co, jste připraveni na výlet?“

Na výlet vašich nejdivočejších snů se do Night City můžete v Cyberpunku 2077 vydat 19. listopadu, kdy vychází také průvodce Svět hry Cyberpunk 2077, který pořídíte za doporučenou maloobchodní cenu 649 Kč.

zdroj: Dark Horse Comics