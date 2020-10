Takhle vypadá zaklínačská zbroj z druhé řady seriálu

Druhou řadu seriálového Zaklínače budeme vyhlížet až v příštím roce, některé indicie naznačují, že by na naše obrazovky mohla dorazit v srpnu. Už nyní se ale můžete podívat na novou zbroj, kterou obleče hlavní hrdina Geralt z Rivie v podání Henryho Cavilla.

New armour, same witcher. Here's your first look at Henry Cavill as Geralt in @witchernetflix Season 2. pic.twitter.com/Hx7UCpzrTW