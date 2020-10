Cyberpunk 2077 míří do lisoven. Vývoj ale jede dál

Jak CD Projekt RED oznámil tweetem s Johnnym Silverhandem svírajícím zlaté cédéčko, rozjíždí se výroba fyzických edicí Cyberpunku 2077. To ovšem neznamená, že je vývoj kyberpunkového RPG u konce. U AAA titulů je v posledních letech samozřejmostí pořádně obsáhlý Day One patch, který opravuje chyby odhalené mezi vylisováním kopií a oficiálním vydáním hry.

Cyberpunk 2077 has gone gold!



See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp