Baldur's Gate III vstupuje do předběžného přístupu, jaké jsou první dojmy?

7. 10. 2020 14:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Třetí díl legendární série Baldur's Gate konečně po dlouhém čekání a několika odkladech vstoupil do fáze předběžného přístupu, a tak se i vy můžete ponořit do hraní nového počinu od Larian Studios. Má to ale samozřejmě jeden háček vycházející ze samotné podstaty early accessu. Hra zdaleka není hotová a v předběžném přístupu bude minimálně rok.

V současné době je k dispozici zhruba pětadvacetihodinová část a otázkou je, jak dlouho bude třeba čekat na další nášup, což v případě košatého příběhového RPG může značnou měrou narušit zážitek. A zapomínat nelze ani na bugy, které jsou pro hry v této fázi vývoje prakticky samozřejmostí.

Vašek spolu s celou řadou dalších novinářů se už do hraní pustil, a vy se tak můžete těšit na detailní zhodnocení toho, jak se Larian Studios povedlo navázat na kultovní předchůdce, ale i toho, zda má v tento okamžik smysl do hraní naskakovat, nebo jestli nebude lepší počkat na finální dílo. V zahraničí už se ale několik informací o stavu hry a jejích kvalitách objevilo, tak se na ně pojďme společně podívat.

PC Gamer radí, abyste si zatím doplnili vzdělání u jiných moderních RPG, jako je Divinity: Original Sin 1 a 2, případně u loňského Disco Elysium, nebo si s kamarády zahráli opravdové Dungeons & Dragons.

V současné době build hry obsahuje samotný úvod, který velmi dobře ukazuje možnosti hry, od soubojů přes plížení až k bohatým dialogům a správě družiny. Vaším úkolem je zbavit se larvy, kterou vám zlověstný Mind Flayer vložil do oka, než se vyklube a provede vám neplánovanou a nežádoucí plastiku obličeje. V současnosti se můžete toulat především po venkovních oblastech, samotné město Baldur's Gate není přístupné.

Autoři upozorňují, že vstup do předběžného přístupu je především pro ty, kteří se svou zpětnou vazbou chtějí přímo podílet na vývoji a směřování hry. Pokud nemáte v plánu úvodní oblast procházet opakovaně, bude asi lepší počkat na finální produkt, který snad přijde i s vychytanými chybami.

V preview serveru GamesRadar se dočteme například o tom, že soubojový systém je poněkud umírněnější než v Divinity a nemáme čekat, že se budou na bojišti pravidelně vyskytovat kaluže elektrizované krve a další bizarní synergie. Zároveň ale chválí různé možnosti řešení problémů, k nimž může dojít třeba pouhým výběrem cesty. Velmi důležitou roli hraje údajně i plížení.

Ačkoli Lariani tvrdě pracují a zpřístupnění early accessu veřejnosti doprovodil patch s celou řadou oprav, je zjevné, že na nejrůznější chyby či glitche narazíte dost často. Přesto v závěru preview zaznívá pozitivní zpráva. Na předběžný přístup je třeba dívat se jako na pozvánku k opravdovému hraní, kdy v omezeném prostředí vyzkoušíte, cokoli vás napadne.

Swen Vincke se na Twitteru pochlubil tím, že prodeje hry jsou naprosto neskutečné a s trochou nadsázky dodal, že studio, které doufalo v malou komunitu, s níž bude probírat zpětnou vazbu, teď netuší, co bude dělat. Zároveň znovu upozorňuje na stinné stránky předběžného přístupu, dodává ale, že už teď je hra plná zábavy a obsahu, na který je celý tým hrdý.