Mapu Crusader Kings 3 bude radost dobývat. Rodí se nejlepší středověká strategie?

3. 6. 2020 17:00 | autor: Václav Pecháček

Cyberpunk 2077? The Last of Us: Part II? Ne, mou nejočekávanější hrou roku 2020 se pomalu, ale jistě stávají Crusader Kings 3, komplexní simulátor středověkého vladaře, v němž válčíte, kralujete, praktikujete sňatkovou politiku a třeba rozšiřujete hranice Českého království až někam k Baltu.

Už předchozí díl byl skvělý, však jsme si taky 20 epizod našeho LongPlaye náležitě užili. Ale trojka vypadá ještě líp. Vývojáři z Paradoxu si na paletu vymáčkli spoustu skvělých novinek, jako štětce použili pravidelné deníčky a namalovali obraz, z něhož středověkému stratégovi přechází zrak.

Přejít nemůžu například novou mapu. Veteráni Crusader Kings II mi asi potvrdí, že dřív málokdo používal verzi, která vám ukazovala pouze terén jako lesy, pole a nížiny, protože bylo daleko přehlednější kliknout na politické zobrazení, kde jste hezky na první pohled viděli, jak velké je vlastně Bavorsko a čemu přesně vládne litevská kněžna, kterou si chcete vzít za manželku.

Jenže jak ukazují vývojářské deníčky číslo 25 a 26, mapa se mění, a to jak svým rozsahem (zahrát si můžete za nuzného islandského náčelníka i za expanzivního Tibeťana), tak vizuální podobou a funkcemi. Mapa je především schopná se adaptovat na úroveň zoomu.

zdroj: Paradox Interactive

Největší přiblížení vám kromě užitečných ikonek podrobněji ukáže terén, což bude klíčové, poněvadž v kopcích se například budou líp stavět nedobytné hrady a v luzích zase farmy. A pokud máte menší armádu, rozhodně chcete bojovat spíš v neprostupných blatinách, kde se k vám nedostane tolik nepřátel najednou, než se nechat obklíčit na holé pláni.

Jakmile ale trochu odzoomujete, hra vám nabídne přehledné zobrazení politické situace podle přímých vazalů, známý to barevný mód, který všichni milujeme a používáme. A úplné oddálení zvýrazní jen nezávislé říše, takže si budete moct na první pohled udělat obrázek o tom, kterému státnímu útvaru se momentálně nejvíc daří (nejspíš to budou nějací Arabové anebo Byzanc, než se tedy rozpadnou v nevyhnutelných vnitřních rozbrojích).

zdroj: Paradox Interactive

„Vypadá to prostě pěkně,“ mohl bych říct pouze o mapě, jenže já to sebevědomě prohlašuju i o zbytku hry. Update 28 vám ukáže nové portréty, animované postavičky vůdců, ilustrace nebo třeba maličké divy světa a erby.

Ale počkat, kam se poděl update 27? Nebojte, vývojáři umí počítat a spočítali si, že budou muset zapracovat na kultuře. Tahle mechanika byla ve dvojce maličko bezvýznamná, ovšem dobám její insignifikance je konec.

Kultura odteď bude ovlivňovat například možnosti výzkumu a nových objevů. Každá kulturní skupina bude mít svou „hlavu“, tedy nejvýznamnějšího ze všech lídrů – pro Čechy to pravděpodobně bude král nebo kníže. A co si hlava zamane, to zbytek kultury pocítí.

Když krále třeba fascinují onagery, no tak se prostě jeho poddaní budou věnovat vynalézání obléhacích strojů, dokud panovníka zase nezačne zajímat něco jiného. Ve hře se doslova píše: „Kulturní hlava si může kdykoliv vybrat, že bude fascinována něčím jiným.“ Takže radši doufejte, že váš lídr bude moudrým učencem, nikoliv zaostalcem, který se rozhodne vynalézt další sud piva k večeři.

zdroj: Paradox Interactive

No a konečně tu máme update 29 týkající se rozhodnutí, která budou lemovat váš strmý vzestup ke slávě, případně ještě strmější pád do zapomnění. Systém rozhodování působí vlastně docela podobně jako ve dvojce – jsou zde velká rozhodnutí s celoživotními následky, které pocítí i širší svět (chci sjednotit katolickou a ortodoxní církev!), a pak rozhodnutí drobná (chci uspořádat hostinu pro přátele).

Tvůrci systém pěkně ilustrují na příkladu pohanského náčelníka Kaleviho, který se rozhodne bránit kmenovou víru před nástupem křesťanství, stane se z něj fanatický obránce svého kultu, na lovu potká krásnou dívku a vezme si ji, i když vůbec není urozená, založí řád nejmocnějších válečníků svého národa a nakonec se z titěrného panovníčka stane legendární král.

zdroj: Paradox Interactive

Je to jedna z mnoha cest, kterými se můžete ubírat, a podobně otevřený je vlastně i tento článek. Doplňkové informace můžete sehnat buď z odkazů roztroušených v textu, nebo pěkně na jednom místě – v následujícím videu, kde vývojáři o všech zmíněných updatech (plus nějakých navíc z dřívějška, ale zase bez toho posledního) půl hodiny vykládají.

zdroj: Paradox Interactive

Crusader Kings 3 vyjdou 1. září letošního roku na PC a už teď si je můžete předobjednat. V základní edici vás vyjdou na 50 eur.