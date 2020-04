Homosexuál, bisexuál, asexuál. V Crusader Kings 3 se lásce meze nekladou

- Téma autor: Václav Pecháček

Crusader Kings je série, která svou popularitu zakládá na co nejpřesnější simulaci života středověkého vladaře, a to samozřejmě zahrnuje i romantické a sexuální vztahy. Vedete války, plníte pokladnice, sdíráte sedláky – a plodíte potomky. Zachovat dynastii, to pro každého panovníka musí být prioritou, ale co když vám srdce říká něco jiného než politická nutnost? V chystaném třetím díle to nebude nic neobvyklého.