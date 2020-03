Nepronikli jste do Crusader Kings II? Třetí díl bude přívětivější pro nováčky i veterány

Windows

- Preview autor: Václav Pecháček

Každý hráč Crusader Kings II má jistě své vlastní představy o tom, co by rád viděl ve třetím díle, ovšem všichni se pravděpodobně shodnou, že lepší, přehlednější uživatelské rozhraní je v podstatě nutností. Nový vývojářský deníček ukazuje, že studio Paradox s tím souhlasí – a začíná to vypadat, že se feudálními pány budou moci stát i úplní strategičtí nováčci, které by od sebe dvojka svou nepřístupností okamžitě odpálkovala.

Jak vývojáři vysvětlují ve videu přiloženém níže, uživatelská přístupnost byla jednou z priorit. V Crusader Kings 3 tedy zavedli například vrstvený systém tooltipů – pokud nějakému termínu nebo konceptu nerozumíte, můžete na něj najet myší a okamžitě vám vyskočí vysvětlení. Pokud něco nepochopíte ve vysvětlení, můžete na danou část opět najet a vyskočí další tooltip. A znova a znova, dokud středověkou Evropu kompletně nenahradí nekonečné moře dobrých rad.

Pro nováčky se navíc chystá propracovaný tutorial, umístěný kde jinde než v Irsku. Poměrně malý, izolovaný ostrov se spoustou znepřátelených panovníků by měl všem hráčům vysvětlit, jak hra funguje – v první části zcela pod dohledem vývojářů, v té druhé už s větší svobodou v rukou hráče.

Vývojáři vás nenechají na holičkách, ani když se pustíte do plné kampaně. Neustále na vás budou vyskakovat nějaké tipy nebo doporučení – upozornění na případné hrozby, návrhy, komu by bylo fajn vyhlásit válku nebo jakého vazala dovydírat k poslušnosti. Veteráni si tohle všechno samozřejmě mohou povypínat, pokud by jim to kazilo herní zážitek.

Co si asi ovšem nevypnou, je nový systém pojmenování dědických zákonů. Místo roztomilých termínů jako „Agnatic-Cognatic Gavelkind“ teď hra prostě a jednoduše píše, zda dědí nejstarší syn, nebo se říše rozdělí, nebo se stane něco jiného.

Víc o novém uživatelském rozhraní se dozvíte v psané verzi deníčku, kterou najdete zde. A teď už se podívejte na video, které kromě toho mluví ještě o typech vládnutí, zákonech, plenění, armádách nebo občanských válkách:

zdroj: Paradox Interactive

V rychlosti projedu ještě další novinky, o nichž se mluví ve videu, a odkážu vás na další psané vývojářské deníčky, kde se v případě zájmu dozvíte víc.

Zajímavé jsou například různé systémy vládnutí. V Evropě se vládne na základě feudálních kontraktů – mezi každým z vazalů a jeho panovníkem existuje „smlouva“ definující, kolik peněz a vojáků musí poskytovat, a tato smlouva se dá upravovat.

Muslimové zase vyznávají klanový systém, v němž většinu vůdčích pozic zastávají členové vládnoucí rodiny a místo pevně definované smlouvy záleží spíš na tom, jak vás který z nich má rád.

No a nakonec tu jsou kmenové systémy, které jsou poměrně chudé a technologicky zaostalé, ale zato můžou do zbraně povolat ohromné množství válečníků – když se sebere celý kmen a vytáhne do války, pár feudálních rytířů se mu nemůže postavit. Ovšem zatímco usedlí feudální panovníci budou postupem času bohatnout a vynalézat čím dál tím lepší nástroje na zabíjení, původně mocné kmeny začnou sklouzávat do irelevance – pokud nezahodí staré zvyklosti a taktéž se nefeudealizují. Více se dozvíte zde.

Co se týče armád, zřejmě bude silně záležet na tom, jakou kompozici vojska zvolíte. Bude důležité se rozhodnout, zda chcete vytáhnout do bitvy s těžkou pěchotou podporovanou jízdními jednotkami, nebo radši zkusíte lučištníky a kopiníky. Každý typ má bonusy proti jinému a chytře složená armáda vám může vyhrát válku. O vojscích si více přečtěte tady.

No a nakonec se na chvilku pobavíme o noční můře každého středověkého krále – občanské válce, kterou pravděpodobně vyvolal nějaký nespokojený vazal. Je to klasická rovnice: čím je nějaká frakce uvnitř království silnější, tím víc si dovoluje a tím ublíženější je, když jí král něco odmítne. Pokud bude nespokojená příliš, meče letí z pochvy, vítěz plení vlastní zem, hlína pije jednu krev, však to znáte.

Co ale neznáte, aspoň tedy ne z Crusader Kings II, je skutečnost, že i říše zmítaná občanskou válkou je pro účely zahraniční politiky jednotná. Ve dvojce bylo občas nesmírně matoucí, když se někde vyrojila horda rebelů, která vytvořila vlastní dočasnou říši, v případě externích válek najednou nebylo jasné, kdo bojuje s kým a komu připadnou dobyté země v případě, že původní režim padne. Zrušení dočasných rebelských států by všechno mělo hodně zpřehlednit. Víc si přečtěte tady.

Crusader Kings 3 vyjdou na PC. Kdy, to vám zatím nepovím, ale vývojáři by rádi stihli ještě letošní rok.