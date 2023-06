Květnové recenze na Games.cz: Záplava devítek a zklamání z upírů a Gluma

2. 6. 2023 9:03 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Květen, postrach všech alergiků, je za námi a řítíme se vstříc prosluněným dnům, létu a zaslouženým dovoleným. Ještě před tím je ale třeba se za pátým měsícem ohlédnout a zhodnotit, jak si vedly hry, které v něm vyšly. Podle čísel recenzí byl květen náramně povedený. Taková smršť devítek tady totiž dlouho nebyla. Na druhé straně se sáhlo i po hodnocení na nižší škále. Máme tady čtyřky, trojku, ale i dvojku.

„Důstojný návrat. EA Sports PGA Tour nabízí úctyhodné množství obsahu, všechny slavné turnaje a příjemně věrné i zábavné ztvárnění golfové hry s téměř všemi jejími nuancemi. Jen škoda ne úplně stoprocentního technického stavu,“ bilancuje v recenzi Honza Slavík.

zdroj: Electronic Arts

„Redfall jako by sám nevěděl, čím chce být, a tak není ani pořádně singleplayerový, ani kooperativní, ani příběhový, ani akční. A ve všem tom nebytí hlavně není zábavný, natož technicky vyladěný. Radši bych snědla celou paličku česneku než ho ještě hrát,“ vyčiňuje upírskému propadáku Šárka Tmějová.

zdroj: vlastní video redakce

„Povedená akční arkáda s adrenalinovými souboji, robustním RPG systémem a skvostným pestrobarevným zobrazením tajemného vesmíru. Má problémy s vyprávěním příběhu, brzy začne být repetitivní a ráda plýtvá vaším časem, ale veskrze jde o jednoduché doporučení všem, kteří mají rádi letecké přestřelky,“ soudí v recenzi Jakub Malchárek.

zdroj: Rockfish Games

„Komplexní taktické RPG s budováním karetního balíčku okouzlí grafickou stránkou i příběhem, kde na vašich volbách záleží. Jen se připravte na pořádnou výzvu a bitvy, které řádně potrápí vaše mozkové závity a prověří i vaše schopnosti řešit matematické hlavolamy,“ pochvaluje si Zbyněk Povolný.

zdroj: AurumDust

„Větší, bohatší, příběhovější, lepší než Breath of the Wild. Absolutnímu hodnocení brání jen technické problémy, které vyplývají ze slabé platformy. I přesto je ale nová Zelda hrou, kterou prostě musíte zažít,“ nešetří v recenzi chválou Pavel Makal.

zdroj: vlastní video redakce

„The Last Case of Benedict Fox mohla být skvělá hra, kdyby byla čitelnější, přímočařejší, plynulejší, semknutější, mnohem méně frustrující a doladěná. Bohužel je ale pouze audiovizuálně poutavá, mysteriózně zajímavá a v jistých momentech zábavná,“ vypočítává vady na kráse v recenzi Patrik Hajda.

zdroj: Rogue Games

„The Great War: Western Front nabízí bezesporu nejlepší taktické prvoválečné bitvy, jaké jsme tu kdy měli. Zážitku vládne originalita a atmosféra, někomu ale mohou vadit příliš často opakované boje na stejných mapách, případně slabší grafika. Hra také potřebuje vybalancovat a opravit protivné bugy, takže po několika patchích si nejspíš budete moci přičíst další bod,“ píše o prvoválečné grand strategii Ondřej Rolník.

zdroj: Frontier Foundry

„Atmosférická, okouzlující i znepokojivá hra. Umí dobře pracovat s tématem H. P. Lovecrafta a nedělá věci zbytečně. I přes drobné vady na kráse se vyplatí cestu do tohoto uhrančivého souostroví absolvovat. Nudit se rozhodně nebudete,“ zní v nadšené recenzi od Michala Krupičky.

zdroj: Team17

„Úžasný příběh protkaný germánským a severským folklórem, který stříhá nevinnou pohádkovost s nefalšovaným hororem a bizarními výjevy. V krátké herní době se stihne vystřídat spousta motivů, pospojovaných do jedné velké pastvy pro oči. Je jen škoda, že tolik nápaditá a rozmanitá není také samotná hratelnost,“ chválí povedenou pohádku Dominik Valášek.

zdroj: Dimfrost Studio

„Perfektní retro, které tuzemské hráče pohladí množstvím známých reálií. Zábavná hratelnost a originální stylizace by měly potěšit každého, kdo se pravidelně vrací ke klasickým střílečkám 90. let,“ hodnotí druhou nejvyšší známkou český boomer shooter Pavel Makal.

zdroj: Spytihněv

„Fantasy tahovka jako řemen, která si bere to nejlepší z etalonů žánru. Budete spravovat města a říše jako v Civilizaci, vést taktické boje jako v Heroes of Might and Magic, ale hlavně vést svoji rasu skrz magickou evoluci k dosud nevídaným kombinacím a herním stylům. Age of Wonders 4 ukazuje, jak má vypadat zábavná a návyková strategie, která zdánlivě nemá limity.“ hýří nadšením nad fantasy tahovkou Jakub Malchárek.

zdroj: Youtube / Paradox Interactive

„Druhý Coffee Talk sází hlavně na atmosféru a nostalgickou notu. Inovací sice moc nepřibylo, ale fanoušci dostali přesně to, po čem toužili – víc toho samého, víc toho skvělého. Příběhy postav se často točí kolem každodenních problémů, i přesto hra s každou konverzací ukazuje hloubku. Návrat do známé a útulné kavárny vás rozhodně pohladí po duši,“ shrnuje v recenzi Kateřina Anna Hurtová.

zdroj: Toge Productions

„Krátká výprava do neznámého světa, která učaruje svým audiovizuálním designem. Odvypráví emotivní příběh o dívce hledající svou sestru a jejím roztomilém zvířecím společníkovi, kteří sami dva zůstanou ve světě plném robotů a nebezpečí. Nebýt drobných chybek, které občas umí pokazit tempo hry, nebylo by jí co vytknout,“ vychvaluje v recenzi Michal Krupička.

zdroj: Thunderful

„Warhammer 40,000: Boltgun je ódou na očistu ve jménu Boha-Císaře. Hráčům nabídne skvěle zpracované warhammerovské univerzum v čele s jeho antagonisty a zbraněmi. Nejde o ideální titul, ani na poli FPS, ani mezi boomer shootery, ale jako fanouškovský servis se strefuje do černého,“ píše v recenzi Pavel Skoták.

zdroj: Auroch Digital

„Ošklivá grafika, amatérské animace, mizerné ovládání, zmatený level design a spousta, spousta chyb, včetně některých skutečně nepřijatelných. Glumovu plíživou cestu za svobodou nezachrání ani hezky odvyprávěný příběh, který chytře a citlivě obohacuje Tolkienovo univerzum,“ hořekuje nad příšerností hry Vašek Pecháček.

zdroj: vlastní video redakce

„Pár eventů a pár sotva znatelných vizuálních změn pro Francii za patnáct eur. Voice of the People je jedna z nejhorších ukázek přístupu Paradoxu k dodatečnému obsahu. Pokud by se do hodnocení započítaly i změny přinášené v rámci updatů zdarma, hodnocení by bylo rozhodně pozitivnější, ale pokud jde o DLC samotné, je zkrátka zcela prázdné,“ proklíná rozšíření Ondřej Rolník.

zdroj: Vlastní

„Návrat legendární hry, která ukázala, že střílečky nejsou jen o počtu zabitých protivníků. Level design, skvělý záporák a znepokojivý příběh fungují i po téměř třiceti letech. Nightdive navíc hru oblékli do slušivé moderní grafiky s přiznanou retro stylizací. Takhle vypadá remake, který vznikl s láskou,“ neskrývá nefalšované nadšení v recenzi Jakub Malchárek.

zdroj: GamesRadar

„Wildfrost vnáší čerstvý závan do žánru karetních roguelike her svým důrazem na časování všech akcí na plánu, který poskytuje zajímavou vrstvu taktiky v audiovizuálně příjemném kabátku,“ píše o karetce Patrik Hajda.

zdroj: Nintendo

„Takhle se mají vracet všechny velké značky. Street Fighter 6 má obsahu na rozdávání, je přístupný pro nováčky, aniž by se zpronevěřil starým harcovníkům a hlavně se zatraceně dobře hraje,“ uděluje svou už třetí květnovou devítku Pavel Makal.

zdroj: Capcom

„After Us mělo ambice ukázat stinnou stránku konzumerismu, ale své poselství nezvládá formou skákačky předat dál. Příběh ani mechanismy se nikdy uspokojivě nerozvinou, technický stav balancuje na hraně a akční pasáže působí jako přílepek, který do hry přibyl až zpětně,“ kritizuje v recenzi Šárka Tmějová.

zdroj: Private Division