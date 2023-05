Age of Wonders 4 – recenze výborné fantasy tahovky

20. 5. 2023 15:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Fantasy díly série Age of Wonders působily vždycky jako chudý příbuzný takových strategických velikánů jako Civilization a Heroes of Might and Magic. Tedy až dosud, protože i když čtvrtý díl staví na velmi familiárních základech, přináší do návykového tahovkového mixu dostatek vlastní invence a skvělou přizpůsobitelnost herních stylů.

Než se ale dostaneme k tomu, čím je Age of Wonders 4 unikátní, je třeba pochopit, jak se vůbec hraje a jak jsou mezi sebou jednotlivé mechanismy provázány.

Základem vaší říše je město. Každá megapole z provincií, které pod ni spadají, získává suroviny a s přibývajícím počtem obyvatel rozšiřuje svůj vliv napříč strategickou mapou. Kulturní centra království mají ale i praktickou funkci: Stavíte tam budovy, verbujete nové jednotky a v neposlední řadě vyslýcháte či popravujete zajaté nepřátelské hrdiny.

V každé provincii lze stavět vylepšení. Farmy zrychlují nárůst počtu obyvatel, kamenolomy produkci a doly přísun zlata. Některé oblasti mají speciální bonusy, které zefektivňují výzkum nových kouzel, jiné zase urychlují nábor jednotek. Takové regiony jsou ale zpravidla chráněny neutrální armádou, kterou je nejprve nutné z území vypráskat, abyste z kýžených bonusů začali doslova těžit.

zdroj: Foto: Triumph Studios

Když se goblin pere s trpaslíkem

Tím se dostáváme k soubojům. Ty se odehrávají na taktické mapě rozdělené na hexy, do které se hra v případě konfliktu přepne. Každá jednotka má tři akční body, které může využít k přesunům, sesílání kouzel a útokům. Něco spotřebuje všechny akce, takže s jednotkou pak nemůžete ani hnout, další schopnosti jsou zase silné podle toho, kolik zbylých bodů do nich investujete.

Zkrátka, důležitá taktická rozhodnutí budete dělat na každém kroku. Šikovné pozicování a využívání pasivních schopností může otočit ve váš prospěch i takovou bitvu, kterou počítač vyhodnotí jako předem prohranou. Jestli jste někdy hráli Heroesy, budete v Age of Wonders 4 jako doma.

Fantasticky zpracovaný je vizuál a rozmanitost arén. Hra bere v potaz, na jakém terénu velké mapy se zrovna nepřítel nachází, a podle toho vytvoří pestrobarevné bojiště. Jednou vás vezme mezi chatky sluncem zalité vesničky, jindy bojujete o holý život mezi krystaly magické rudy nebo v hořícím lese. I po dvou desítkách hodin jsem stále narážel na nová, dosud neviděná prostředí.

zdroj: Foto: Triumph Studios

Do šarvátek se zapojují všechny jednotky v okolí. To znamená, že ne všechny souboje probíhají v základním počtu šest proti šesti: Když šikovně sešikujete hrdiny, můžete jich s sebou vzít do bitvy mnohem víc. A to pak kolbiště počtem jednotek připomíná spíš něco ze série Total War. Jde o další výborný taktický prvek, který umožní otočit poměr sil při dobývání města nebo třeba přichystat léčku na protivníkovu hlavní armádu.

Magická transmutace

Nepřátele nebudete mydlit po hlavě jenom na taktické obrazovce při soubojích, o slovo se přihlásí i zajímavý systém magie. Kouzla v Age of Wonders 4 spadají do několika kategorií: klasická bojová, vyvolávání permanentních potvor na strategické mapě, teraformace terénu a mocné magické transformace vaší rasy.

A právě tady tkví největší lákadlo hry. Ve scénářích se můžete ujmout jakéhokoliv předpřipraveného národa a pozorovat, jak se pod vaší nadvládou proměňuje. Nebo si rasu můžete vytvořit zbrusu novou tím, že jakkoliv zkombinujete perky a bonusy, a pak ji dále hraním rozvíjet.

Chcete hrát za štíhlé bledé elfy, kteří dostávají bonusy v zasněženém terénu, a šířit mapou věčnou zimu a chlad podobně jako bílí chodci v Písni ledu a ohně? Nebo proměnit své orcké válečníky v nemrtvé bijce, kteří si doplňují zdraví pojídáním zabitých nepřátel a ignorují postihy k morálce? A co hrát za takové astrální ropuchy, které mohou procházet pevnými objekty? Možnosti a kombinace atributů, schopností a vylepšení se zdají téměř neomezené a odemykáte je v pravidelných intervalech, takže máte konstantní pocit progrese a evoluce.

zdroj: Foto: Triumph Studios

V obrovském spektru možností a kombinací potěší i takový detail, že profilace vaší rasy se fyzicky odráží v jejím vzhledu. Pokud své válečníky proměníte v odolné kamenné elementály, budou podle toho také vypadat.

Není proto škoda, že základ jednotek různých ras se zas tak neliší. Kopiník je zkrátka kopiník, ať hrajete za lidi, nebo za orky. Všimnete si drobných odlišností inherentně daných rasou, ale jak se vaše magická civilizace postupně vyvíjí, profiluje a mění, sílí s ní i bojovníci a bojovnice mašírující pod vaším praporem.

Svitky, svazky a kouzelné knihy

Evoluci národů přímo podporuje výzkum magie. Ve hře totiž neexistují technologie, nové schopnosti, kouzla a jednotky odemykáte v příslušných kouzelných knihách. Například svazek přírody první úrovně se zaměřuje na léčení a pohyb v lesnatém terénu, zatímco jeden z posledních spisů vám umožní manipulovat s časem a prostorem, teleportovat hrdinu po mapě a útočit několikrát za kolo.

Opět je tedy výchozí bod pro všechny národy na mapě stejný, ale na rozdíl třeba od takové Civilizace, kde se dřív nebo později každý naučí stavět železnice, se rasy studiem kouzelných svitků vydávají diametrálně odlišným směrem s různorodými kouzly, jednotkami a od toho odvozenou strategií. Obrovská míra diverzifikace zaručuje, že žádné dvě hry nebudou stejné.

zdroj: Foto: Triumph Studios

Pocit skutečného dobrodružství a až darwinovského progresu ještě umocňují titulární divy. Jde o lokace na mapě, v nichž často číhá tuhá bojová výzva, ze které padnou mocné bonusy a artefakty. Hra vám sympaticky psaným textem vypráví příběh, který se v prastarých ruinách odehrává a který jako kdyby vypadl ze stránek gamebooku. Včetně voleb a následků.

S podobnými minipříběhy a úkoly za vámi přicházejí i neutrální města a ostatní národy, se kterými můžete interagovat skrz promakanou diplomacii. Třešničkou na dortu pro fanoušky fantasy je, že komunikace s městskými státy probíhá skrz našeptávací kámen nápadně připomínající palantír z Pána prstenů.

Nenásilné učení

Jak u podobných komplexních strategií bývá zvykem, vrstev hratelnosti je tady víc než poddruhů elfů v libovolné high fantasy. Co na Age of Wonders 4 obrovsky cením, je, s jakou lehkostí přes kontextovou nápovědu vysvětluje jednotlivé mechanismy, takže ani nováčky na bitevním poli tahových strategií nemusí zdánlivá komplexita odrazovat.

Ostatně k ovládnutí válečnictví, ekonomie, diplomacie a mocné magie neslouží tutorial, ale první trojice předpřipravených příběhových scénářů. Což je mnohem zajímavější než pročítání nekonečných odstavců textu a nudné vysvětlování, že kolečkem myši přibližujete kameru.

zdroj: Youtube / Paradox Interactive

Nezmínil jsem toho ještě spoustu, třeba RPG systém hrdinů a odemykatelné bonusy podle afinity k určitému typu magie. Nejlépe si ale všechny mechaniky vyzkoušíte na vlastní kůži, protože pokud máte tahové strategie rádi, neměli byste Age of Wonders 4 minout. Dokáže do vás zaseknout drápy a držet tím důvěrně známým: „Ještě jeden tah a jdu spát.“

Evoluce vaší civilizace je darem shůry pro dlouhodobou hratelnost. V jednom scénáři můžete klidně hrát za zlé nemrtvé kočko-tvory, kteří si dají za cíl vyhladit vše živé, v jiném zase za gobliní ekoteroristy, kteří k vytlačování protivníků používají rostoucí lesy. Jakou zvolíte taktiku k tomu, abyste dosáhli jednoho ze tří druhů vítězství, je na vás.

Na strategickém stupni vítězů

Age of Wonders 4 patří do panteonu velkolepých tahovek a už dlouho tady nebyl tak kvalitní zástupce žánru. Má, pravda, trochu nedostatky v umělé inteligenci, která občas neumí prioritizovat cíle. Povedlo se mi třeba několikanásobně silnější armádu lákat sem a tam, protože se nemohla rozhodnout, jestli se vydat na pomoc obléhanému městu, nebo mi zabránit v založení nové pevnosti, takže se jí samozřejmě nezdařilo ani jedno.

Jinak se ale jedná o parádní strategii, která by každého taktika milujícího fantasy neměla nechat chladným. V Age of Wonders 4 se vyblbnete na desítky, ne-li stovky hodin a bude vám trvat zatraceně dlouho, než přestanete objevovat nové herní styly, kombinace mechanik a mocná kouzla.