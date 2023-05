Everspace 2 – recenze mezihvězdné arkády

9. 5. 2023 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Everspace 2 má skvělé načasování. Zrovna totiž dočítám knižní sérii Expanze a říkal jsem si, že jsem dlouho nehrál nějakou space operu zaměřenou na příběh. Něco, kde můžu objevovat vzdálené kouty vesmíru, starat se o vlastní mezihvězdný koráb, klábosit s posádkou a nechat se unášet příběhem o nezvratném konci přediva reality, což bude (jak jinak) vyžadovat mou hrdinskou pomoc.

A byť je Everspace 2 docela jinou hrou, než jsem si vysnil, některé noty toho správného vesmírného dobrodružství se jí daří trefovat s pečlivostí operního pěvce. Oproti prvního dílu zmizela roguelike hratelnost a vývojářský tým z Rockfish Games nám místo toho představuje poctivé RPG s polootevřeným světem.

Vesmírné stíhačky

Everspace 2 je v prvé řadě čistokrevná arkáda, které v žilách pulzuje akce a krkolomné střety s jinými hvězdnými stíhači, korvetami a drony. Nečekejte žádné hard sci-fi, ve kterém je nutné propočítávat setrvačnost objektů ve vakuu, slyšitelných explozí si ve vzduchoprázdnu užijete dosyta. Letecký model se místo simulace Outer Wilds podobá spíše akční stíhací sérii Ace Combat a přestřelky se odehrávají na vzdálenost několika stovek metrů.

A vůbec to nevadí, protože akci a odezvu z ní přenáší Everspace 2 na obrazovky skvěle. Úhybné manévry před naváděnými raketami, sledování zaměřovačem laserových blasterů zběsile kličkujícího protivníka, spouštění speciálních útočných a obranných protokolů. To vše je vám k dispozici na konečcích vašich prstů a dává vám pocit, že jste skutečné stíhací eso. I když hrajete na klávesnici a myši.

zdroj: Rockfish Games

Drtivou většinu hry budete po někom pálit, ničit základny vestavěné v asteroidech, zaměřovat rakety na vzdálené cíle. Přestože to není zdaleka jediná aktivita, kterou budete ve hvězdných soustavách podnikat, rozhodně převažuje, a i když se ke konci hry dostaví jistá míra opakování a podivné skoky v obtížnosti, nikdy nenudí.

Vedlejší úkoly nejsou ničím novým pod četnými slunci vesmíru. Různé frakce a rasy po vás budou chtít vyklízení minových polí, ničení cílů, hledání zničených vraků lodí či přepravu zboží mezi vesmírnými stanicemi. Do jisté míry tradiční obsah podobných her ve stejném žánru se začne po určité době opakovat, na druhé straně vám ale z Everspace 2 umožní vytěžit doslova desítky hodin pohodlné zábavy.

Pestrobarevný vesmír

I když titul trochu zápasí s originalitou a podáním příběhu (ke kterému se ještě dostaneme), nepřišlo mi, že bych u hry převracel oči v sloup nudou. Odehrává se totiž v dechberoucích galaktických kulisách.

Vesmír je v Everspace 2 náramně poutavé místo a nezbývá mi než smeknout před kreativitou tvůrců, grafiků a grafiček. Ať už narazíte na tajemné fosforeskující mlhoviny, těžební kolonie plynových obrů, nebo roztrhané vraky mezihvězdných křižníků, každá lokace je unikátní a hraje pestrou a sytou paletou barev.

zdroj: Rockfish Games

Budete kličkovat mezi asteroidy z rozervané planety, ve které ještě vře žhavé jádro, podíváte se na povrch pouštního světa i do jeho spletitých dolů na krystaly, proletíte kostrou obrovského leviatana, která se vznáší na orbitě žhnoucí hvězdy.

Hra vás dokáže bravurně přenést z otevřené hvězdné nicoty do klaustrofobických útrob zničených vesmírných stanic a do stísněných podzemních tunelů. Everspace 2 možná neztvárňuje realistický vesmír jako Elite Dangerous, ale jeho pojetí a dramatizace je dechberoucí.

Kolik lodí máš, tolikrát jsi pirát

RPG systém je úzce spjatý s vaší lodí. Nelevelujete totiž vy jako postava, ale postupně získáváte lepší zbraně, senzory, motor, plátování, různé druhy raket, nákladový prostor a z nepovinných výzev zase zlepšujete statistiky.

Do toho se k vám na cestách připojují společníci, od kterých za materiál a suroviny můžete kupovat perky. Najdete tu vše od levnějších oprav v docích přes zobrazení vzácných minerálů na hvězdné mapě až po možnost stavění záchytných bodů pro rychlé cestování mezi hvězdnými soustavami.

Tříd lodí je hned několik, liší se statistikami, pasivními schopnostmi i aktivovatelnými ultimátními schopnostmi. Bombardéry mají například více slotů pro různé druhy raket, zatímco stíhače třídy Sentinel jsou rychlé, obratné a se správnou kombinací agresivních a defenzivních modulů mohou mezi nepřáteli rozpoutat hotové peklo a rychle se vzdálit z dosahu jejich zbraní.

Tady Orel, přepínám

Everspace 2 se osvobodilo z otěží roguelike, které držely zpátky první díl, a zaměřuje se na vyprávění lineárního příběhu. A zatímco akce, letový model a postupné vylepšování a kupování lodí mě u hry dokázaly udržet, o příběhu se to říct nedá.

Jakákoliv hra, ve které se postavy nepotkávají tváří v tvář, bude vždy odkázána na rozhovory přes nějakou formu vysílačky. Narativní jádro Everspace tvoří mix právě této komunikace a nepříliš nápaditých malovaných filmečků. A když vám někdo do rádia poskytuje příběhovou expozici, zatímco se účastníte epické vesmírné bitvy, moc si toho z ní neodnesete.

zdroj: Rockfish Games

Na obě nohy kulhá i tempo. Než se dostanete k tomu nevyhnutelnému a zajímavému celogalaktickému nebezpečí, jste vysílání plnit triviální poslíčkovské zakázky z jednoho konce vesmíru na druhý. A navigovat světem Everspace 2 je úmorná nuda plná špatných designérských rozhodnutí.

Cestování totiž vypadá následovně: Z lokální úrovně, což je třeba výzkumná stanice, pole asteroidů nebo ruiny prastaré mimozemské civilizace, se katapultujete na mapu soustavy. Ta slouží k cestování mezi těmito jednotlivými úrovněmi, ale taky pro skoky mezi ostatními soustavami skrz galaktické brány.

Na úvod je obrovská škoda, že přechod mezi jednotlivými vrstvami přerušuje zhruba 4vteřinový loading (i na SSD) a černá obrazovka a nejsou plynulé. Po chvíli tak začnou být jakékoliv vzdálenější přesuny strašná otrava.

Kupříkladu cesta z jedné lokace do jiné v sousedním souhvězdí znamená celkem 5 loadů plus klidně i minutu, dvě, kdy se vaše loď přesouvá hyperrychlostí mezi lokacemi v gravitačním poli jedné hvězdy. A to jsou prosím jenom sousední hvězdné mapy. Od poloviny hry bude pravidelně pendlovat mezi souhvězdími čtyřmi, a to už jsou pak výlety i klidně na 5 minut, během nichž se nic moc neděje.

Jasně, můžete si odskakovat k nepovinným úkolům, občas při cestování rychlostí blízkou světlu dostanete nouzové volání o pomoc, které se můžete rozhodnout prozkoumat, ale čím více se budete těmito nepovinnými odbočkami zabývat, tím rychleji se vám omrzí. Brzo totiž zjistíte, že se začínají opakovat.

Autoři do Everspace 2 vložili mechanismy, jak cestování zrychlit a zjednodušit, ale z nějakého důvodu je uzavřeli za otupující grind. Téměř až na konci kampaně můžete v každé soustavě postavit bod k rychlému cestování. Každá taková konstrukce ale vyžaduje obrovské množství vzácných materiálů.

Můžete si taky odemknout zrychlení přesunů mezi lokacemi. Pokud tedy napřed splníte průzkumnické výzvy, které většinou znamenají vyšší počet splněných generovaných úkolů a objevování neodhalených lokací. Kýžené zrychlení pak platí jenom pro tu soustavu, ve které jste výzvu splnili, takže pro bleskurychlé přesuny po celé herní mapě ho musíte odemknout ve všech šesti hvězdných systémech.

Vesmírný Maverick

Everspace 2 není ani nechce být Elite Dangerous nebo No Man’s Sky. Můžete se věnovat obchodování s různými artikly, které mají v každé hvězdné soustavě jinou cenu, ale jen si tím vyděláte peníze na lepší lodě a výzbroj. Můžete z gigantických asteroidů těžit nerostné suroviny a vzácné minerály, ale ty upotřebíte jen při vyrábění lepších zbraní a odemykání perků.

V neposlední řadě můžete lovit bandity a plnit nepovinné úkoly, ale ty jsou tady opět jen od toho, abyste dostávali odměny, které povedou k lepší a silnější lodi. Zkrátka jinak než jako stíhací eso, které likviduje protivníky, se v Everspace 2 realizovat nemůžete.

Nečekejte proto nic víc než akční arkádu, která se snaží vyprávět zajímavý příběh. Někdy se jí to daří, jindy příliš zkouší vaši trpělivost. V čem ale Everspace 2 neselhává, jsou explozivní vesmírné střety a nádherná prostředí. Ostatně si to můžete vyzkoušet na vlastní kůži v Game Passu.