Dredge – recenze idylického lovecraftovského rybaření

16. 5. 2023 18:00 | Recenze | autor: Michal Krupička

Ve své staré rybářské lodi připlouváte k městu Grater Marrow. Na ovládacím pultu leží inzerát. Město totiž hledá nového rybáře. Vtom ale znenadání narazíte na jeden z nebezpečných útesů. Jen náraz a tma. Probouzíte se ve městě. Zdejší starosta vás přivítá a na úrok věnuje jednu ze starých městských lodí. Varuje vás před tajemnou mlhou, která se po nocích ve zdejších vodách zdvihá, ale vy už záhy nasedáte na palubu své nové bárky a vydáte se prozkoumávat podivný a krásný svět hry Dredge. Tahle plavba totiž stojí za to.

zdroj: Team17

Rybí tetris

Na vodě strávíte většinu času. Budete jezdit po otevřené mapě a postupně se podíváte do pěti regionů, které mají každý svá vlastní specifika. Hlavně ale budete lovit ryby. Ty se v základu dělí do několika kategorií dle výskytu. Některé žijí třeba v mělké vodě, jiné v oceánu a další jen v zarostlých místech v bažinách nebo ve vulkanické oblasti.

Aby ryba šla vůbec chytit, musíte mít vhodný prut. Pak stačí splnit jednoduchou minihru a kýžený úlovek je na palubě. Lovení ryb je o to pohodovější, že vám nemohou utéct. Pokud v jednom ze tří typů rybářských miniher minete výseč, stane se jediné: Rybaření potrvá déle. Když budete chtít, stačí počkat. Ryba se pomalu, ale jistě dostane na palubu sama. Díky tomu i ten nejvzácnější úlovek stačí najít a dostanete ho s jistotou. Pokud ho ovšem zvládnete naskládat na palubu.

Inventář lodi se dělí na čtverce a musíte v něm mít naskládané potřebné pruty, motory a světla. Každý předmět má specifický tvar a zabírá jiný počet polí. Navíc pole, kam jde instalovat to či ono udělátko, jsou velikostně omezená. Jenomže i následné úlovky mají nějaký tvar. Umístit rybku, která je na dvě pole, to není nic těžkého. Ale co takový žralok, co zabere čtyři pole, a ještě má jednu ploutev nahoru a druhou dolů? To už je větší oříšek. Hlavně pokud ho nechcete vézt na palubě samotného, ale nabalit k němu několik dalších mřenek.

V inventáři tak strávíte poměrně dost času. Často budete ryby zase pouštět, aby se uvolnilo místo na cennější úlovek. Kolikrát se mi stalo, že jsem po cestě domů narazil třeba na vrak lodi plný cenností nebo na železo, které jsem potřeboval na vylepšení trupu lodi. Pár ryb letělo přes palubu a nahradilo je něco, co se mi v tu chvíli hodilo víc než dolary od místního obchodníka s rybami.

Naštěstí ani v tomhle ohledu se Dredge nesnaží hráče frustrovat. Máte jednak odkládací plochu, kam si úlovek můžete klidně položit během přerovnávání inventáře, a navíc pro věci, které neprodáte, je v každém přístavu i rozměrná truhla. Tam se dá skladovat cokoliv, takže máte jistotu, že o svou kořist nepřijdete. Ryby tedy prodávat budete většinou na místě. Už proto, že se kazí, ale opět velice pomalu. Jediný případ, kdy se mi náklad zkazil, přišel v momentu, kdy jsem to sám chtěl. Třeba kvůli vedlejšímu úkolu, ve kterém po mně chtěli přinést konkrétní rybu těsně před expirací.

Domov na vodní hladině

Už jsem zmínil, že za ryby vyděláváte peníze a lovíte i suroviny. K čemu by to bylo jinému než k vylepšování vaší věrné lodi. Této činnosti se musíte věnovat v průběhu celé hry, což ničemu nevadí, protože jde o skvěle navržený systém. Vlastně vždy ve chvíli, kdy začínáte mít pocit, že máte málo místa, přijde rozšíření nákladního prostoru. Když mezi nebezpečnými útesy dostává váš trup moc na frak, je čas na vylepšení. Stejné je to s pruty. Když se dostanete do nové lokace, pravděpodobně jste v jednoduchém stromu vylepšení právě na místě, kde se vám otevře nový prut, který vám práci usnadní. Pokud vám něco chybí, stačí jen chvíli hledat.

zdroj: Black Salt Games

Loď se vám přizpůsobuje pod rukama a nikdy tak nedojde ke frustraci, kdy navíc nabízí stále nové prvky hratelnosti. První přijdou pasti na kraby, které vyhodíte z lodi, a pak už jen z nich stačí vybírat úlovky. Poté síť, která se táhne za lodí a loví ryby sama, a pak samozřejmě i nadpřirozené schopnosti. Tohle přeci není jen tak obyčejné rybaření.

Opět platí, že nové věci přicházejí ve chvíli, kdy je nejvíc potřebujete. Už je únavné vláčet se tam a zpět pomalým výletním tempem? Dostanete zrychlení. Cesta tam a zpět po mapě regionů začíná být trochu otravná? Šup sem s teleportem do základní lokace. Schopností je samozřejmě víc, ale nechci prozrazovat všechny.

Podivuhodně krásný svět

První věc, která vás na Dredge praští do očí, je stylizace. Díky ní hra vypadá doopravdy skvěle. Když vyrazíte na vlny a sledujete, jak slunce stoupá nad hladinu, před vámi se z mlhy noří neprobádaná místa nebo vedle lodi začnou skákat delfíni, jedná se o naprostý relax. Prostě se plavíte, užíváte si krásného světa kolem a do uší vám hraje poklidná hudba. Jeden by téměř zapomněl na toho Lovecrafta. Jenže hra vás nenechá. Nesnaží se vás vyděsit, ale její svět je znepokojivý. Právě idylická atmosféra určitou zlověstnost v pozadí jen umocňuje.

Netrvá dlouho a na vaši návnadu se poprvé chytí ryba, která zdaleka není normální. Přivezete ji ukázat do přístavu a překupník ji koupí, jen aby se s ní zavřel do chatky, odkud se od té chvíle linou velmi znepokojivé zvuky.

Narazíte na opuštěnou loď uprostřed oceánu. Tajemný vyděšený muž vám řekne, že musí dovézt zásilku do města, jenže ho po nocích pronásleduje něco podivného. Převezmete tedy krabici a odvezete ji. Muž v přístavu spokojeně převezme slizký balíček, ve kterém se cosi hýbe, a vy už ho nikdy nepotkáte. Takových malých příběhů je Dredge plný.

Pak ale samozřejmě potkáte podivná monstra na vlastní kůži. Starostovo varování proti nocím na moři totiž není bezdůvodné. Jakmile padne mlha, jde o krk. Nad hladinou se začnou objevovat rudé chuchvalce skrývající podivné věci. Tu se vedle vás vynoří chapadlo a bude se vás snažit potopit. Jindy přiletí vrány a vrhnou se na váš úlovek.

Hlavně vás ale začnou klamat smysly. Útesy se vynořují těsně před lodí a jen pokud na ně svítí vaše svítilna, jinak je nemáte šanci vůbec vidět. Jedete se podívat na loď, když se náhle změní v obrovskou rybu, která vás začne pronásledovat. Na ostrovech vidíte domy, které zmizí, jakmile se dostanete dost blízko, a spoustu dalších věcí.

zdroj: Black Salt Games

Navíc vám stoupá ukazatel paniky. Ten se dá snížit jen odpočinkem v nějakém z četných přístavů. Pokud totiž nebudete odpočívat, podivné vidiny s vámi zůstanou i na denním světle. Za celou dobu hraní jsem se ale lekl jen jednou, a to bylo právě ve chvíli, kdy na mě během dne zničehonic vyrazil přízračný žralok.

Největším tahákem Dredge jsou podivní obyvatelé souostroví a jejich příběhy. Hlavní dějová linka je tu hlavně od toho, aby vás provedla jednotlivými regiony a směrovala vaše kroky. Během ní budete pro záhadného sběratele shromažďovat artefakty. Každý z nich odemyká právě jednu ze schopností lodi, hlavně ale leží v jiné části mapy a s jeho nalezením se pojí hlavní příběh toho místa. Poodhalíte tak třeba roušku osudu vědkyně, jejíž výzkumné stanoviště potopila obrovská věc z hlubin. Pomůžete se pomstít sestřelenému pilotovi v bažinách, který přišel o své kamarády kvůli tamějším monstrům.

Do toho ale budete plnit i vedlejší úkoly. Nejsou nijak inovativní, co se náplně týče, ale právě díky dobře napsaným textům, které podkreslují celý svět hry, je budete chtít plnit. V pochopení toho, co vám postavy naznačují, a v samotném průzkumu je skrytý druhý konec hry, který rozhodně stojí za probádání.

Přesně na míru, byť s pihami na kráse

Dredge není komplikovaná hra. Naopak je většina činností v ní vysoce relaxační. Občas jsem se přistihl, že jsem si přál, aby byly některé herní mechanismy hlubší. Někdy od poloviny hry jsem třeba nemusel řešit pruty. Prostě jsem měl připnuté dva, které zvládly chytit všechno. Potopil jsem se snad jednou, a to jen proto, že jsem si přehřál motory a pak do mě v noci narazila bestie z hlubin.

I přesto musím říct, že je design Dredge vlastně skvělý. Dávkuje vše přesně tak, aby se hraní nezačalo zajídat, a během svých cca deseti hodin pořád přináší zábavu. Komu by se po jejích vodách náhodou zastesklo, tomu dává možnost třeba vyzobat všechny druhy ryb včetně jejich zmutovaných variant. Těch ve všech mořích, říčkách a bažinách plave úctyhodných 128 a při dohrání hry jsem byl na počitadle zhruba za polovinou.

Trochu hnidopišsky můžu hře vytknout snad jen tři věci. První jsou samotná města. Přál jsem si, aby mezi obchody a postavami šlo přepínat rovnou. Bohužel ale musíte pokaždé zpět na obrazovku města, kliknout na obchodníka, překliknout jeho opakující se úvodní hlášku, a tak pořád dokola. Když třeba prodáváte ryby, opravujete loď a ještě chcete něco vylepšit, stane se z celého procesu celkem otrava. Stejně tak nemůžete mít třeba prut pohozený jen tak na palubě ani v přístavu. Pokud je tedy vyměňujete, musíte přepínat mezi inventářem a skladištěm.

zdroj: Black Salt Games

Druhou bolestí umí být kolizní model. Ten občas zazlobí a i při lehoučkém ťuknutí vám rozbije loď. Což znamená poškození součástek a odebrání polí inventáře. Tohle se mi stávalo nejčastěji právě při vyplouvání z přístavu. Hlavně v jednom mě hra s pravidelností nasměrovala čumákem přímo na pobřeží a kvůli vylepšeným motorům jsem měl co dělat, abych ubrzdil startující loď.

Několikrát se tak stalo, že jsem kocábku s povzdechnutím musel otočit zpět a proklikat se k opravám, jen abych opět zkusil své štěstí s tím nešťastným místním pobřežím. Tenhle mechanismus se nejvíc projevil v poslední lokaci, která není zdaleka tak otevřená jako předchozí, takže pořád proplouváte úzkými zákrutami. Nemluvě o rybách, které po vás jdou, aby vás obklopily a… to už říkat nebudu. Jen si počkejte.

Poslední výhradu mám k hlavnímu příběhu. Ten je na první dobrou zcela jasný. Pokud neodhalíte skrytý konec, tak i takový zůstane. Neslaný, nemastný a naprosto předvídatelný. Postavy v hlavních lokacích jsou skvělé a kapitoly o jednotlivých lokacích taky. Jen to, co je zastřešuje, by si zasloužilo trochu víc péče.

Krásná, ač lehce mělká hra

Dredge vás spolkne a nepustí až do titulků. Jeho základní herní smyčka je jednoduchá, ale návyková. Ještě jedna otočka pro ryby, aby si člověk koupil lepší světla... Krásná a rozmanitá souostroví je radost prozkoumávat, stejně jako odhalovat tajemství a podivné příběhy jejich obyvatel. Možná by ani nemusela mít systém poškození a občasné vyskakující nepřátele.

Přesto bych byl občas rád, kdyby mechanismy hry byly o něco hlubší a propracovanější. Na konci mi ale všechno zacvaklo do sebe a došlo mi, že všechno je citlivě navržené přesně tak, aby se člověk nenudil a užíval si pohodovou atmosféru podivna. Jsem rád, že zase někdo jednou zvládl vytvořit hru, která chápe, že horory nejsou jen o laciném lekání a pomalém chození. Dredge totiž všechno vsadil na atmosféru a tahle karta mu vychází naprosto skvěle.